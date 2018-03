Volcó con su auto y le robaron pertenencias: ofrece recompensa para recuperarlas

En la madrugada de pasado domingo 11 de marzo, cerca de las 6 de la mañana en el km 33,5 de la ruta 131, a unos 6 km aproximadamente de la rotonda del cruce de rutas 12, 131 y 32, un joven de 29 años que circulaba por la ruta desde Libertador San Martín, perdió el control del automóvil Toyota Corolla blanco en el que viajaba, dando varios tumbos.Afortunadamente llevaba colocado el cinturón de seguridad y sólo sufrió lesiones leves, aunque perdió el conocimiento y estuvo internado. Producto del vuelco, el automóvil, que era del padre del joven, quedó totalmente destruido.Tras lo sucedido, Yari Montemagno, el protagonista del accidente, recurrió a las redes sociales para denunciar que en el siniestro "me robaron todo del auto" y realizó un pedido desesperado para poder recuperar algunos de los elementos sustraídos, ofreciendo una "recompensa monetaria".En su relato, da cuenta que le sustrajeron del auto la batería, tres llaves con dos llaveros, una valija con herramientas, una mochila blanca y azul Nike con un estetoscopio amarillo nuevo, un perfume, carné a su nombre y de sus hijos, como también la carcasa del celular. "Se destruyó todo, pero me sacaron los chips, tarjeta de memoria, todo", menciona Montemagno y tras ello, hace su pedido: "si alguien lo tiene o sabe quién lo puede tener, se comunique. No exijo explicaciones, ni represalias y ofrezco recompensa monetaria".Y agrega: "Vengo de la semana pasada de sufrir convulsiones y tuve un paro respiratorio, y ahora esto. Ruego por favor que me ayuden, comuníquense cualquier cosa y que Dios toque el corazón de la persona que tiene mis cosas. Repito, no voy a levantar cargos contra esa persona ni nada, necesito esas cosas. Demasiadas desgracias me vienen pasando", concluye el joven.