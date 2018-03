Gualeguaychú: Luego de tres días, Bomberos lograron apagar incendio en Ecoparque

Luciano Lizzi, jefe de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, brindó detalles sobre la tarea en el Ecoparque de Gualeguaychú y destacó que "más que la temperatura, el trabajo se complicó por el humo".



En diálogo con Radio Máxima, contó que "esto arrancó el viernes, a las 16 horas tuvimos la primera intervención y se trabajó hasta aproximadamente las tres de la mañana, donde se pudo hacer un corte de lo que sería la parte combustible. El recurso hídrico que teníamos no daba para continuar durante la noche, así que retomamos a las seis hasta la madrugada del lunes. En este tipo de incendios lo más perjudicial no es la temperatura sino el humo. No se puede trabajar con equipos de respiración como los que tenemos, que son para espacios confinados y no al aire libre y de grandes dimensiones".



Al ser consultado sobre el por qué de la extensión en el tiempo, explicó que "se complicó por haber basura que se venía enterrando a seis o siete metros de profundidad. Como primera medida uno trata de que el fuego no avance y como efecto secundario, que es lo que demora más tiempo, la remoción y el enfriamiento que nos llevó desde el sábado a la madrugada hasta la madrugada de este lunes".



Por último, el jefe de Bomberos destacó "la colaboración de personal que vino de Larroque, Aldea San Antonio, Urdinarrain, Villa Paranacito e Ibicuy y con esto fuimos relevando el personal porque veníamos con una semana bastante complicada en incendios de terrenos y campos. Para destacar también el personal municipal que colaboró muchísimo trabajando con la maquinaria y ni hablar de nuestros bomberos y sus familias que hasta los acompañaron durante el fin de semana", finalizó.