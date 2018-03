Alertan que el consumo de analgésicos creció "a niveles descontrolados"

Unas 5.400 personas mueren cada año por el abuso en el uso de analgésicos, según se desprende de un relevamiento llevado adelante por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímico (SAFYB), que alertó que este tipo de sobredosis aumentó un 30 por ciento en los últimos tres años.



El titular de SAFYB, Marcelo Peretta, aseguró que "el consumo de medicamentos para el dolor creció a niveles descontrolados en Argentina, donde mueren 5.400 por año por abuso de estas drogas".



La entidad que releva anualmente el consumo de fármacos por categoría detectó en el último trienio un creciente consumo de productos para el dolor, no sólo los de venta libre como Aspirina, Paracetamol oIbuprofeno, sino también de los recetados tipo "opiáceos", como Oxicodona, Codeína y Morfina, según publicó Diario Popular.



"La gente tiene baja tolerancia al dolor y comienza desde edad temprana a consumir analgésicos, primero de los leves y luego de los potentes; hay automedicación y sobreprescripción", señala el informe de SAFYB.



Según afirmó la entidad: "El 85 por ciento de los adultos utiliza analgésicos de venta libre. Dos tercios lo hace mensualmente y un tercio semanalmente, aunque sin conocimiento sobre cómo seleccionarlos e ingerirlos adecuadamente".



En este sentido, el sindicato indicó como factores coadyuvantes la "falta de información por parte del farmacéutico" y que los médicos recetan cada vez más analgésicos opiáceos para dolores de espalda crónico y de articulaciones, ya que los productos comunes no resuelven.



"Pero cabe señalar que los productos para mitigar el dolor son adictivos y producen efectos secundarios como dolor estomacal, daño renal y hepático e hipertensión arterial", advirtió Peretta, quien resaltó que los más potentes (analgésicos) provocan la muerte del paciente por asfixia, debido a que suprimen su capacidad para respirar.



Las estadísticas muestran que las sobredosis de analgésicos aumentaron un 30 por ciento entre marzo 2015 y 2018, en todos los grupos de edad, hombres y mujeres, más en zonas urbanas que en rurales, derivando en 5.400 fallecimientos en 2017.



La cifra constituye el 21 por ciento de las muertes totales por problemas relacionados con medicamentos, que ascienden a 25.800 anuales.



Según el relevamiento, uno de los analgésicos que más muertes provoca es la Oxicodona, una droga que puede conseguirse en blisters de 30 pastillas de 10 miligramos por entre 1.033 y 1.263 pesos.



Otro muy común es la Morfina, que en su utilización para tratar la Enfermedad de Parkinson, cuesta hasta 1.700 pesos.



En su variante analgésica cada pastilla cuesta 82 pesos, mientras que en la hipnoanalgésica se eleva hasta 385.



Por último, alertaron sobre la Codeína, que viene combinada con Paracetamol y los 30 comprimidos de 30 miligramos se consiguen a 260 pesos.



"Hace falta una política para restringir el acceso ilimitado a analgésicos y coordinar esfuerzos entre farmacéuticos, médicos y autoridades de salud para que estas sobredosis y decesos no ocurran", precisó el informe.