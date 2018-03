UPM-Botnia: Piden "exigir ante la Haya la reparación de daños ambientales"

Los hechos trascendidos indican que la República Oriental del Uruguay, específicamente el ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvtoma), aplicó una multa a la planta de celulosa que la compañía finlandesa UPM ?Ex Botnia- tiene sobre el Río Uruguay, en Fray Bentos, por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo allí permitido.



Frente a ello el municipio de Gualeguaychú expresa:



"- Reafirmamos nuestra postura como Estado Municipal frente a esta empresa contaminante localizada a la vera de un bien natural compartido con nuestro país vecino, el Río Uruguay. Expresamos, una vez más, UPM ?Ex Botnia- contamina, y nunca debió ser localizada a la vera de un bien natural compartido por dos Estado Nacionales ni en ningún curso de agua afluente del Río Uruguay.



- Sin consentir bajo ningún punto de vista los parámetros de contaminación tolerados por la República Oriental del Uruguay, afirmamos que este nuevo elemento que se introduce en el conflicto histórico por las pasteras es trascendental, esto por dos aspectos: primero porque reafirma la postura histórica que ha mantenido nuestro pueblo en esta lucha, Botnia contamina, esto ya no está en discusión; segundo porque habilita a que nuestro país ocurra nuevamente frente a la Corte Internacional de Justicia ?Haya- con el objeto de introducir esta prueba cabal del reconocimiento formal del Estado Uruguayo de la contaminación producida por la planta que fuera el eje del conflicto llevado a dicho tribunal, el cual desencadenó la sentencia dictada en fecha 20 de abril del año 2010.-



- Manifestamos públicamente la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de quien se encuentran las facultades y competencias para representar a nuestro país en sus relaciones internacionales, a tomar cartas en el asunto, llevando delante de modo urgente las diligencias necesarias para concurrir nuevamente frente a la Corte Internacional de Justicia para hacer valer los derechos conculcados de nuestro pueblo y exigir la reparación de todos los daños ambientales ocasionados.



- Exigimos que el Gobierno Provincial y la CARU tomen debidas carta en el asunto y brinden las respuestas pertinentes a nuestro pueblo.



Los habitantes de Gualeguaychú, sobre todo quienes ocupamos espacios de decisiones públicas, debemos asumir la plena responsabilidad de un cuidado integral de nuestro territorio y no descansar en la lucha por la vida. Lo sabíamos y lo advertimos: las pasteras contaminan. Seguiremos firmes en nuestro propósito: fuera pasteras del río Uruguay".