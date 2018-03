Se declaró inocente el padre del nene que murió tras caer de un séptimo piso

El padre del niño de siete años con síndrome de Down que murió tras caer de un séptimo piso en un departamento de La Plata se declaró hoy inocente y negó las acusaciones de su ex esposa acerca de que empujó a su hijo al vacío.



Según dijeron fuentes judiciales a Télam, Diego Villanueva (38), papá de Renzo (7), declaró esta mañana ante el fiscal Marcelo Romero y presentó fotos en las que se podía observar a su hijo jugando normalmente y con movilidad propia.



Además, Villanueva afirmó que vio a Renzo cuando "estaba trepado al balcón y casi en el aire" y manifestó que tenía una excelente relación con su hijo.



Las misma fuentes confiaron que Villanueva reafirmó su postura de que se trató de un hecho "accidental".



Mientras tanto, Rosa Martignoni (38), madrastra de Renzo, se descompensó en la reunión previa con sus abogados y se negó a declarar ante el fiscal.



Ahora, la fiscalía tiene 15 días para analizar el caso y los testimonios y luego expedirse sobre si corresponde la prisión preventiva de la pareja, mientras que los abogados de Martignoni pueden solicitar una nueva audiencia o bien optar porque su defendida no declare.



El padre y la madrastra del niño habían quedado detenidos ayer luego de que la Cámara de Apelaciones de La Plata rechazara un recurso de apelación contra la denegatoria de eximición de prisión para ambos, acusados de los delitos de homicidio simple y homicidio calificado por el vínculo.



Sobre la pareja pesaba una orden de detención desde el pasado 19 de diciembre, pero aún no se había efectivizado porque ambos habían recurrido la denegatoria de la exención de prisión, que finalmente quedó confirmada este viernes por la Sala IV de la cámara platense.



La detención de la pareja había sido solicitada por el fiscal Romero tras recibir el informe elaborado por la Policía Científica y la DDI de La Plata, en base a la reconstrucción de la caída del menor, que no descartó la participación de un tercero en la muerte del niño, por lo que la causa fue recaratulada como "homicidio".



Los peritos concluyeron que la caída del niño "necesariamente debió tener una velocidad inicial, producto de un impulso" y afirmaron que "de todo lo expuesto no podría descartarse la participación de un tercero como desencadenante de los sucesos".



Romero pidió la detención del padre y su pareja, ya que eran los dos adultos que estaban con el niño al momento de la caída, ocurrida el 10 de octubre último, desde el edificio de las calles 9 entre 55 y 56, de La Plata, cuando jugaba.



Según declaró el padre en esa oportunidad, su hijo "estaba jugando en una habitación que da a un patio interno cuando presuntamente se le cayó un juguete" y por eso se habría "asomado por la ventana, perdió equilibrio y cayó".



Para Angela Donato (43), madre de Renzo, no hay dudas de que el padre lo arrojó por la ventana, afirmación que respaldó en las veces que lo denunció cuando el nene volvía de las visitas con hematomas y golpes.



"Renzo venía golpeado; él era violento, tuvo dos perimetrales, la última venció en febrero", dijo Donato y afirmó que el nene "le tenía terror a la altura, creció en un departamento con un ventanal el doble" de grande y "conocía el departamento del padre" porque "siempre" iba allí en sus visitas.



"El síndrome no lo mató, lo mató su papá", aseguró la madre del nene y descartó que alguna característica de esa patología congénita haya podido limitar la capacidad de percibir el peligro de asomarse a la ventana para recuperar un juguete.