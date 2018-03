Por el humo del cigarrillo, casi un millón de no fumadores mueren por año

Casi un millón de personas (unas 884.000) mueren cada año en el mundo por culpa del humo de cigarrillos ajenos. Es una de las conclusiones del informe "El Atlas del Tabaco" presentado en la Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y que es impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



De acuerdo a la sexta edición de este informe, el tabaco causa la muerte de unas siete millones de personas al año: cinco millones de varones, dos millones de mujeres. Y el 80% de esas muertes ocurre en países de ingresos medios o bajos.



El estudio -de la Asociación Americana del Cáncer (ACS) y Vital Strategies- destacó que las grandes compañías tabacaleras apuntan deliberadamente a buscar consumidores en los países más pobres y vulnerables, donde es mayor la falta de regulación.



Se estima que en el mundo hay 1.100 millones de fumadores que, de acuerdo al estudio, le cuestan a la economía mundial unos 2 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 2%.



Según este Atlas, en Argentina fuman 6.384.000 personas (120 mil tienen menos de 14 años). Y según este mismo informe, el último año han muerto 47.700 personas a causa del cigarrillo. Es la primera causa de muerte prematura y evitable. No todas estas muertes fueron de personas fumadoras. "Se estima que un 15% de los que mueren no son consumidores de tabaco sino que mueren por tabaquismo pasivo", explica a Clarín Marta Angueira, experta en tabaco, del hospital Ramos Mejía. Serían más de 7.100.



"En la Ciudad de Buenos Aires sabemos que en los últimos quince años bajó un 40% la cantidad de fumadores, pero la prevalencia (porcentaje del total de la población de mayores) todavía es del 23%. Estamos mejor porque en Argentina está prohibido fumar en lugares cerrados. Los ambientes libres de humo son muy efectivos porque protegen al que no fuma y ayudan a fumar menos al que fuma", agrega la especialista.



Argentina fue distinguida en la Conferencia. La Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina) y los ministerios de Salud y de Hacienda fueron distinguidos por el aumento de los impuestos internos a los cigarrillos en 2016 que los llevó del 60% al 75%.



"Felicitaciones a la Fundación Interamericana del Corazón Argentina y a todos los ganadores por su trabajo sobresaliente, que está salvando vidas todos los días -dijo el embajador de enfermedades no transmisibles de la OMS Michael Bloomberg-. En la última década, el esfuerzo global por luchar contra el uso del tabaco ha avanzado más que lo que nadie podía imaginar, pero tenemos un largo camino por delante y estas distinciones ayudan a marcar el camino".



"Este premio es un incentivo para continuar trabajando en la promoción de políticas de control de tabaco en nuestro país y, específicamente, en las medidas impositivas que son las más costo-efectivas para reducir el consumo de tabaco. Seguiremos trabajando sobre el contexto actual en materia de impuestos al tabaco a fin de impulsar medidas que efectivamente protejan el derecho a la salud de nuestra población", aseguró Marita Pizarro, codirectora ejecutiva de FIC.



Para la OMS entre las estrategias para combatir al cigarrillo se incluyen el monitoreo del uso del tabaco y las políticas de prevención, la protección de las personas del humo de tabaco con legislación de aire libre de humo, el ofrecimiento de ayuda para dejar de fumar, la inclusión de advertencias sanitarias en los paquetes, la prohibición completa de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y el aumento de los precios e impuestos al tabaco.



"Tenemos que lograr que la gente que fuma deje de fumar, y que nadie empiece a fumar. Falta que algunas provincias adhieran a los tratamientos gratuitos, faltan más campañas", afirma Angueira.