Vecinos denuncian que no les pagaron la expropiación de campos por la autovía 18

. Estaba en la búsqueda de permisos para poder montar un emprendimiento productivo cuando en 2013, desde Vialidad Nacional, se contactaron con él para iniciar la ocupación y. Los trabajos se iniciaron, peroy desde hace un tiempo ya ni les contestan.publicó un informe donde dio cuenta del conjunto de inconvenientes y lo riesgoso de esos kilómetros con la obra abandonada, de las tareas sin terminar, y de la necesidad de que se concluyan los trabajos, no solo para las ciudades por las que pasa la traza, sino también para el conjunto de la provincia.Con el paso de los días se pudieron conocer otros problemas, como los del vecino de Tabossi, Gustavo Rochi, quien además contó que no es el único damnificado."En 2013, cuando se inicia el proyecto de la ruta, una persona de Vialidad, un agrimensor, un abogado de la misma Vialidad Nacional y otra gente que estaba en el obrador de la ruta, nos llamaron porque querían hablar con nosotros", dijo Rochi y usó la primera persona del plural porque al campo lo había comprado con un socio.Contó que en 2010, tuvieron la oportunidad de comprar un campo, no más de seis hectáreas que estaban lindantes a la ruta 18; hoy la obra de la autovía pasa por dentro del terreno. Explicó que trabajan otras tierras que alquilan, pero esas eran suyas y en 2013 estaban tramitando los permisos para tener un gallinero."Vinieron a hablar con nosotros y nos mostraron que justo pasaba por ahí una rotonda que tenía la traza. Nosotros les explicamos que nos hacían mucho daño si nos sacaban dos o tres hectáreas porque era un campo pequeño y nos respondieron que iban a hacer lo posible para comprarlo todo. Buenos, empezaron a hacer la rotonda y la ruta", agregó Rochi.como tantos otros tramos que quedaron fantasmas y no terminan en ninguna parte. Hay por lo menos dos vecinos lindantes al terreno de Rochi que tampoco cobraron por la ocupación de una parte de sus campos."A finales de 2013 consultamos con un abogado y nos convenía dárselo porque sino después te hacen un juicio y no te pagan tanto como si se los das de buena voluntad. Firmamos y nunca más aparecieron hasta. En ese momento era por. El convenio pasó por todas las instancias,", explicó Rochi.. La obra está parada y en principio se supo que desde el gobierno nacional no hay interés en terminarla; como tampoco fue concluida en los plazos prometidos por el gobierno de la provincia cuando se anunció en 2010.Esta situación de incertidumbre se suma a la falta de respuesta ante las consultas de los vecinos de Tabossi a Vialidad Nacional. Rochi contó que nunca abandonaron el reclamo hasta la fecha., contó preocupado. A estos detalles los conoces porque con un número, puede seguir el estado del expediente por Internet."Les mandé una nueva carta certificada a Buenos Aires, a mesa de entradas y destinada al jefe de la instancia en la que está el trámite. Sé que les llegó, pero no me contestaron. De esto hace 10 días", agregó.A la parte del campo que le queda tampoco la puede trabajar y menos vender en estas condiciones. Se lo prestaron a un vecino para que ponga a sus animales y por lo menos no crezca tanto el pasto.Rochi trabaja en la Agrícola Regional y es ingeniero agrónomo. "Para nosotros no está bueno que nos jodan así, porque uno programa una cosa y cuando vinieron, en diciembre de 2016, nos dijeron que en 15 días se solucionaba todo y ni hablar de cuando les dimos permiso por el 2013. Hemos seguido el trámite como pudimos mandando notas a Vialidad Nacional y ahora ya ni nos contestan", remató.Las obras de la autovía 18 quedaron inconclusas desde febrero y marzo de 2016, en sus dos tramos centrales con un avance de un 40% y un 60%. Se trata de 165 kilómetros que, a grandes rasgos, van desde Viale a San Salvador. Este tramo se ha cobrado la vida de numerosos automovilistas a lo largo de los años; también es un problema para el tránsito pesado que atraviesa la provincia.