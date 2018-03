Fue a un boliche y no lo dejaron entrar porque padece síndrome de down

Marcos Ceballos tiene 19 años y síndrome de down. El jueves pasado por la noche hizo la cola junto a sus amigos para entrar a un boliche de la localidad villamariense de Córdoba. Todos entraron, menos él. Sus padres denunciaron más tarde que lo discriminaron por su enfermedad.



"Lo llevamos a Jet Set para que Marcos saliera con sus amigos. Era la segunda vez que iba. A los pocos minutos nos llamaron los chicos para avisarnos que no lo habían dejado entrar", explicó su mamá, Mónica Velasco, al diario La Voz. "Lo sacaron como si fuese un delincuente del lugar".



La indignación que sentía fue aún mayor cuando su esposo le pidió explicaciones a la persona de seguridad que estaba en la puerta y la respuesta fue que "la última vez que fue se había largado a llorar, había 'dado un espectáculo' y que no sabía comportarse en un boliche".



La mujer aclaró que el chico está "muy bien integrado" con sus compañeros, con quienes terminó el secundario el año pasado. "No es un chico agresivo ni que vaya a generar problemas. Es muy querido por quienes lo conocen".



Después del episodio, la familia de Marcos presentó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo. "Uno lucha para que pueda integrarse, terminar el secundario y no puede creer que estas cosas sigan ocurriendo en el siglo XXI", escribió Mónica en su perfil de Facebook, en donde recibió mensajes de apoyo de cientos de usuarios. A la Justicia El abogado Carlos De Falco, concejal por el oficialismo de Villa María, presentó el caso ante el Juzgado de Faltas con un texto que indica que el hecho "constituiría una infracción a la Ordenanza Nº 6.539, de Espectáculos Públicos, con el objetivo de que, si así lo considera, labre las actuaciones correspondientes a los efectos de imponer o no sanción al infractor".



El escrito presentado al juez de Faltas, Héctor Paschetto, indica que "tal obrar resulta ciertamente antijurídico, contrario a la Constitución Nacional, la Ley 23.592, que pena actos discriminatorios, y la ordenanza citada en el párrafo anterior".



"En efecto, la norma local en sus artículos 5º y 6º expresamente prevé la prohibición de cualquier acto que tenga por objeto conculcar derechos y garantías fundamentales del ser humano y, en especial, los discriminatorios", sigue.



Por eso, De Falco le pidió a Paschetto "que realice los actos tendientes a comprobar el suceso y, de existir, impóngale a la administrada la sanción de clausura que prescribe la Ordenanza 6.539".



En ese sentido, le requirió al magistrado "que se convoque a declarar al joven mencionado, a sus padres, a las autoridades presentes en el lugar, si las hubo, y al gerente y/o propietario de la mencionada confitería".



En diálogo con eldiariocba.com.ar, el concejal explicó que "hay una ordenanza de espectáculos públicos que prohíbe estos hechos, aparte de una ley nacional, en base a eso pedí que el juez de Faltas labre un sumario, que investigue y vea si es cierto el hecho".