La mujer que se convirtió en bombera por su vocación de ayudar a la comunidad

Adiestramiento de perros

Jésica Buch forma parte del cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo y una de sus tareas es adiestrar canes. Hasta el momento son seis las mujeres que forman parte del grupo, pero en los próximos días se incorporarán más.En diálogo con el programa Mirada Profunda, que se emite por, explicó que "es un gran paso tener más mujeres dentro del cuartel, por lo que estoy muy contenta. Comencé a trabajar acá por una decisión propia, ya que tenía la necesidad de ayudar a la comunidad. Desde chica quise ser bombera".Cuando era pequeña, contó que veía el trabajo que desarrollaban y cada día le gustaba más. "Se me dio la oportunidad e ingresé. Hace seis años que estoy: un año como aspirante y cinco en cuerpo activo. En ese primer período nos vamos preparando académicamente y profesionalmente para después trabajar para la comunidad", relató.Según relata, la primera salida es la que nunca se olvida: "fue única, adrenalina pura. Ese día salimos hacia un accidente. Fue una experiencia muy linda. Siempre esperando las órdenes de los jefes para actuar".Asimismo, dejó un mensaje para todas las mujeres que quieran ser bomberas: "les pido que se animen, este es un servicio hermoso. Contagiamos ganas, nos ven como mujeres heroínas, que no somos, pero nos animamos a hacer actividades fuera de lo común.Hace un año trabaja con el perro Juani, que está siendo adiestrado para búsqueda de personas sin vida. Es un golden retriever de dos años."Es un desafío muy grande para mí y mis compañeros que me están acompañando. El can era parte de mi familia, lo tenía mi hermano. Le dije que quería un perro para trabajar en el cuartel y no dudó en dármelo. Se le hicieron todas las pruebas necesarias para ver si iba a funcionar y el resultado fue positivo", manifestó.Ya pasó la parte inicial y se encuentra en la etapa media-avanzada. En ese sentido, remarcó que "tengo que respetar sus tiempos, puede estar listo este año o el próximo. Siempre lo ideal es comenzar a adiestrarlos desde cachorros". Para realizar este trabajo, recibió capacitación.