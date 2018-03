"Coimearon" a turistas en ruta de Entre Ríos y lo denunciaron en carta a Macri

Lo que pasa con la Policía

Dos turistas que visitaron Argentina le escribieron una carta al presidente para denunciar la corrupción de la policía entrerriana en la Ruta Nacional 14, en su tramo de la provincia de Entre Ríos.En un video que publicaron el 24 de febrero cuentan cómo fueron extorsionados por agentes en controles ruteros que les pidieron coimas y los amenazaron con secuestrarles el auto.Romulo y Mirella viajan por las rutas del mundo desde 2014. En una ruta de Entre Ríos se negaron a pagar una coima en un control de tránsito y le mandaron una carta al presidente Macri.En el video, estos viajeros que recorrer los caminos del mundo desde 2014, relatan su travesía por Argentina y explican que en los sitios que usaron para buscar alojamiento "advierten que eso pasa con la policía Argentina".Según su denuncia, en la Ruta 14 los detuvieron en un control y les exigieron $ 2800 en efectivo. Como, entre dólares, reales y pesos, no llegaban a la suma, la chica les ofreció su cadenita de oro. Pero se negaron a aceptarla.Entre las amenazas para conseguir el dinero, los policías les habrían dicho que si se no accedían iban a tener que secuestrarles el auto o que en un banco la multa les saldría "el doble".Ante esa situación, los turistas simularon una llamada a un funcionario que los "invitaba para difundir los atractivos del país" y lograron zafar de la situación.En la carta que le enviaron al presidente Mauricio Macri y al embajador de brasil en Argentina, Sérgio Francia Danese, cuentan su experiencia y califican a la Policía local como la "más corrupta del mundo"., dice la carta.Y sigue:Rómulo y Mirella advierten que las autoridades policiales conocen "esta situación" pero no hay "ninguna acción eficaz para que se acabe". Y además, califican la conducta de "vergonzosa y dicen que se sintieron "privados de la libertad".Para terminar, denuncian que no son los únicos que tuvieron que pasar por un mal momento similar y citan otros casos publicados en redes sociales con situaciones idénticas, publicó, concluyen.El corredor de la Ruta 14, de 1.140 kilómetros, es la espina dorsal del Mercosur y principal vía de turismo y comercio entre Argentina y Brasil. Un parque nacional (El Palmar, en Entre Ríos) y dos parques provinciales (Piñalito y Cruce Caballero, en Misiones) acompañan parte de su extensión y es, también, una vía de acceso por el este a los correntinos Esteros del Iberá. Va de Ceibas, Entre Ríos, hasta la localidad correntina de Paso de los Libres.