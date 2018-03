Revelan por qué los hijos menores son más conflictivos que sus hermanos mayores

Tendencia mayor

Si tenés al menos dos hijos, y en especial varones, seguramente sabrás de qué se trata. Diversos estudios reflejan que existen diferencias en la personalidad de los chicos en función de su orden de nacimiento.Algunas investigaciones afirman que los primogénitos son más inteligentes que los hermanos que los siguen y ahora, según un extenso estudio desarrollado por Joseph Doyle, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se sostiene que los hijos menores serían más problemáticos que sus hermanos mayores.Este estudio se centró únicamente en las poblaciones de Florida y Dinamarca y además. El objeto de análisis fue solo el género masculino. Los resultados demostraron porcentajes mayores de conflictividad en los hijos nacidos en segunda posición frente a sus hermanos mayores.Los investigadores advierten que estos niños son de un 20 a un 40%, más propensos a ser expulsados del colegio, a cometer delitos durante su adolescencia y a tener problemas con la justicia, si los comparamos con el resto de sus hermanos, especialmente con los mayores.Sin embargo, no significa que todos los hermanos menores vayan a tener problemas en la adolescencia o adultez, pero sí se observa una tendencia mayor a la conflictividad que los hijos primogénitos.El estudio sugiere que el hecho de que los segundos hijos sean más conflictivos que sus predecesores se debe a la falta de atención parental en su educación y desarrollo. Es decir, no es que los padres no se preocupen por sus hijos, sino que cuando son primerizos prestan más atención. Cuando llega el segundo, su vigilancia se reduciría, por lo que no invertirían tanto tiempo en su estimulación y motivación.Dicen los especialistas que los hermanos mayores son los que deben preservar las tradiciones, representan el modelo de responsabilidad y en general, llevan toda la carga que los padres depositan en un primer hijo: atención, estimulación y recursos. Los más chicos pueden estar liberados de las presiones del primogénito, pero ser el eterno bebé de la casa puede resultar un lugar conflictivo.Además, señalan la importancia de roles de referencia de cada hijo. Los mayores tienen roles de referencia adultos: los padres, en cambio, los hijos segundos tienen un rol de referencia infantil: un hermano mayor, pero que es un niño con todo lo que eso incluye: rabietas, egoísmo, competitividad.Para Doyle se vuelve complicado separar los dos factores de influencia del hijo menor: por un lado, la falta de atención parental y, por el otro, el rol de referencia infantil, porque ambos se suceden de manera simultánea.El estudio, acotado a una muestra de varones y en solo dos comunidades, no pretende generalizar la teoría. No todas las familias se enfrentarán a este fenómeno y ser el segundo no significa necesariamente que se enfrenten a estas dificultades en la vida. Siempre existen excepciones.Sin embargo, las conclusiones pueden ayudar a los padres a revisar el papel que ejercen con sus pequeños, ser más conscientes de la necesidad de atención de todos los hijos, teniendo en cuenta sus diferencias, para evitar que impacte en la personalidad y la conducta de los chicos.