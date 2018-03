Video: Para vender su auto usado eligió una creativa forma y se volvió viral

Si hace muchos años una lata sobre el techo significaba que un auto usado estaba en venta, ahora en tiempos de redes sociales las cosas cambiaron.Entonces, Diego López Calvo decidió poner en venta su auto mediante un video que subió el pasado jueves a su cuenta personal de Facebook.Para eso realizó un video que se volvió viral. En las imágenes, dedicado a su Peugeot 206, de 11 años, Diego describe las cualidades y defectos del mismo dándole voz al auto: "Soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos, los usé para que me llevaran a tantos lugares que, de otra manera, no hubiese podido conocer [...]Y ahora que pasaron 114.000 kilómetros de todo me quieren ofrecer al mejor postor. No los critico. Si pudiera a veces yo los vendería a ellos".Aunque el vendedor no imaginaba que su video llegaría a tener tamaña repercusión en Internet (197.000 reproducciones y ha sido compartido unas 2.800 veces), aún no ha encontrado un comprador para su excompañero de viaje.