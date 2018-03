Repudian la posibilidad de que otorguen prisión domiciliaria a 96 genocidas

Organismos de Derechos Humanos salieron hoy al cruce de informaciones periodísticas que aseguraron que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) confeccionó un lista de 96 condenados por delitos de lesa humanidad que se encontrarían en condiciones de obtener la libertad condicional, y repudió que se estudie la posibilidad de conceder detenciones domiciliarias a genocidas.



"Los organismos rechazamos esta política y repudiamos este nuevo intento de privilegiar a los condenados por delitos de lesa humanidad", dijeron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e H.I.J.O.S Capital, entre otros.



"Con el pretexto de morigerar el hacinamiento carcelario, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias un listado de 1.111 personas detenidas que por el tiempo transcurrido en prisión cumplen los requisitos para obtener la libertad condicional", señaló el comunicado.



Los organismos alertaron que entre los condenados de lesa humanidad que podrían ser beneficiados se encuentran Jorge "Tigre" Acosta, el "Turco" Julián y el ex capellán Christian Von Wernich, por tratarse de internos mayores de 70 años.



"Por primera vez el Sistema Penitenciario Federal se encuentra con una sobrepoblación estructural, con todas sus unidades por encima del cupo. El hacinamiento en las cárceles no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos", subrayó la comunicación.



Para estas entidades, "lejos de diseñar una solución eficaz para este problema, el Ministerio de Justicia dispuso que el SPF envíe estos listados al Sistema de Coordinación, sabiendo que esa instancia no puede tomar decisiones porque éstas dependen de los jueces de cada causa".