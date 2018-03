La OMS premió a Argentina por reducir el consumo de cigarrillo

La Argentina recibió el premio "Bloomberg philanthropies para el control mundial del tabaco" por el aumento de impuestos internos a los cigarrillos en 2016, medida que provocó una reducción del tabaquismo e hizo caer un 10% las ventas, informó hoy el Ministerio de Salud.



El premio, que reconoce "los avances en el cumplimiento del convenio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco (CMCT)", distinguió al país por el trabajo conjunto de esa cartera, la de Hacienda y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC).



"Felicitaciones a los ganadores por su trabajo sobresaliente, que está salvando vidas todos los días", expresó el embajador de enfermedades no transmisibles de la OMS y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.



Y agregó: "En la última década, el esfuerzo global por luchar contra el uso del tabaco avanzó más que lo que nadie podía imaginar, pero tenemos un largo camino por delante".



Por su parte, el titular de la cartera sanitaria argentina, Adolfo Rubinstein, señaló que "es una enorme satisfacción recibir ese reconocimiento internacional por las políticas públicas implementadas para disminuir la accesibilidad a los cigarrillos y productos del tabaco de manera sostenible".



"Las políticas fiscales son las medidas más efectivas para reducir la frecuencia de tabaquismo, más allá de que existen otros instrumentos como los espacios libres de humo, las restricciones de la publicidad y las campañas comunicacionales", agregó.



En tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, coincidió y enfatizó que "es muy grato recibir ese reconocimiento".



"En nuestra reforma tributaria, aprobada en diciembre, nos propusimos gravar el consumo de los productos no saludables. Implementamos un esquema impositivo al cigarrillo y a los productos del tabaco que desincentivan su consumo, con énfasis en los productos más baratos de la cadena, que provocan que nuevos consumidores ingresen al mercado", detalló.



En mayo de 2016, a través del decreto 626/2016, el Ejecutivo aumentó la alícuota de impuestos internos a los cigarrillos. Según un informe del Ministerio de Salud, la medida implicó una caída del 10% de las ventas, así como también un aumento en la recaudación (17.600 millones de pesos para 2017).



Asimismo, la OMS en su último reporte global sobre la epidemia de tabaco mencionó la medida aplicada por Argentina como "un caso de éxito".



Un reciente estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) señaló que "44.851 muertes, 20.620 diagnósticos de cáncer, 14.405 accidentes cerebrovasculares y 68.100 hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular por año pueden atribuirse al tabaquismo en Argentina".



El mismo estudio indicó que "el costo de atender problemas de salud provocados por el tabaquismo alcanzó los 33.000 millones de pesos en 2015, lo que equivale al 0,75% del PBI".



"Teniendo en cuenta que la inversión total en salud (público, privado y de obras sociales) representa alrededor del 8 ó 10% del PBI, entre el 7,5% y el 9,4% de ese costo sería provocado por el hábito de fumar", completaron desde el IECS.