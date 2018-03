Imágenes impactantes: Tenían encerrado y desnutrido a joven discapacitado

Las imágenes son conmocionantes. En ellas se ve a un joven, muy desnutrido, encerrado en una pequeña habitación detrás de unas rejas, como un animal.El caso ocurrió en la localidad de Mariano Loza, en Corrientes. Se viralizó durante el fin de semana y fue registrado por una mujer, que lo compartió en Facebook. El protagonista de la historia se llama Javier, tiene 27 años y es discapacitado. La persona que lo tenía a su cargo, una mujer de 80 años, falleció y él quedó a cuidado de una sobrina de la mujer. En julio, la Justicia ya había detectado que el chico sufría maltratos. Y ahora, nuevamente, se repitió el horror.El fiscal a cargo de la causa, Adrián Casarrubia, intentó defender la actuación de la Justicia. "En julio yo me entero como fiscal y detecto este caso de abandono total que en ese momento yo hice público. La persona lo tenía peor que un animal, atado", relató.En declaraciones a TN, el funcionario judicial aseguró que durante todo el año pasado el joven estuvo asistido: "No hay marginación ni la Justicia escatimó esfuerzo. Está actuando, de julio a diciembre se hicieron todas las visitas socioambientales. Lo que ocurrió es una cuestión circunstancial".En su página de Facebook, Soledad Marzoratti, quien difundió las imágenes, contó que hace unos días fue a esa localidad correntina y sus hermanas le contaron de Javier. Pidió verlo y allí le llevó comida y jugo. "Me dirigí a la comisaría donde hice la denuncia por abandono de persona, pero tardaron en ocuparse de Javier. Entonces decidí subir las fotos y videos al Facebook ya que hoy en día se da mucha importancia a las redes sociales que a una denuncia y gracias a eso hoy se están ocupando de darle de comer y atenderlo como corresponde", relató.El fiscal reconoció que Javier es "como un chico de cuatro años que sí o sí tiene que estar cuidado por un adulto" porque tiene "un retraso mental grave", no comprende ni reconoce a las personas. Su cuidadora actual, relató, vive a siete cuadras y lo ve regularmente. El fiscal agregó que el joven está en una situación de abandono de larga data, pero aseguró que "desde julio a la fecha vive mejor".Casarrubia insistió en que el joven está "contenido, tratado, alimentado y con agua" y que en este momento se está haciendo una audiencia para "que no vuelva a ocurrir esta dejadez de la cuidadora", al tiempo que aseguró que se está construyendo una casa al lado de la de la mujer para que el joven conviva con ella.