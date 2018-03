Se sacó una selfie en una fiesta y descubrió que su novia lo engañaba

No pensaba subirlo pero me insistieron tanto.. sean felices pic.twitter.com/eMyl6UC6rV — Nano? (@Marian0Nicolas) 5 de marzo de 2018

Cómo responder ante una infidelidad es uno de las preguntas que toda persona se hace cuando está en pareja y que difícilmente puede responderse. Saber cómo se va a reaccionar al verse traicionado por un amor es algo que muchos no quisieran saber. Y aunque las opciones son muchas, sin duda lo que hizo este joven se aleja de lo que cualquiera habría pensado.Es la historia de Mariano, quien vio a su novia besándose con otro en medio de una fiesta y la reacción fue sacarse una selfie con su novia y su ¿amante? de fondo y subirla a Twitter con la declaración:Luego subió otro mensaje diciendo que. Cada tuit se fue viralizando y fueron festejados por miles de usuarios que lo consideraron una de las maneras más originales de reclamar por la traición.La joven nunca se dio cuenta de que su novio la había visto y se enteró de todo cuando la situación se viralizó y se convirtió en motivo de cientos de memes en apoyo al joven. Aunque trató de enmendar la situación su ex ya no la tomó muy en serio. (Fuente: Rosario Plus)