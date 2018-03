Google recuerda el 91 aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez

Foto 1/2 Foto 2/2

Google celebra el 91º aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez, uno de los escritores más celebrados de la literatura universal.



"Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra", escribía en Cien años de soledad quien el 17 de abril de 2014 dejaba huérfanos a millones de amantes de la literatura en todo el mundo. Gabriel García Márquez, padre del realismo mágico y de una particular prosa que le valió -entre otros galardones.- el premio Nobel de Literatura en 1982, cumpliría hoy 91 años, un aniversario que Google ha querido celebrar con un doodle que evoca los paisajes oníricos de Macondo, villa literaria por excelencia.



Descrito a menudo como el autor más icónico de la prosa en castellano en el último siglo, García Márquez -Gabo- creó a lo largo de sus 50 años de carrera un universo particular a medio camino entre lo cotidiano y lo surrealista, con obras cumbre como la referida Cien años de soledad- traducida a 35 idiomas, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera o Memoria de mis putas tristes.



En sus más de 25 obras publicadas, Gabriel García Márquez destilaba un estilo propio caracterizado por un toque de humor surrealista en el que siempre regresaba a temas recurrentes como la soledad, la pasión o la muerte.



Además de novelista, García Márquez destacó como periodista, profesión a la que dedicó parte de sus citas más célebres: "El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad", describió el autor en una ocasión.



Comenzó su andadura en el oficio en el El Universal de Cartagena y desarrolló el oficio entre otros en El Heraldo, El Espectador y Prensa Latina, la agencia de prensa creada por el recién instaurado gobierno de Fidel Castro. "Mis libros son en el fondo grandes reportajes novelados", reconocería a la postre el colombiano, que escogió el camino de las letras pese a su formación como jurista para contentar a su padre.



Uno de los legados más célebres de Gabriel García Márquez en el sector fue la creación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, institución creada junto a su hermano Jaime y Jaime Abello Banfi con el objetivo de trabajar por la excelencia del oficio.



Sobre el doodle

El doodle en homenaje a Gabo, es obra del ilustrador británico Matthew Cruichshank, director de arte de los doodles de Google; y la ilustración es el lugar a donde nos llevó el escritor. "Tuve que regresar al libro y leerlo de nuevo. En esta segunda vez descubrí muchas capas en la narración. Reafirmé que es un texto muy rico, colorido y profundo", explicó el creador del doodle.

Un doodle que evoca los paisajes oníricos de Macondo, el pueblo ficticio de 'Cien años de soledad', de 'Los funerales de la Mamá Grande', de 'La hojarasca' o de 'Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo'.Se trata de la silueta de Gabo de la que fluyen detalles de 'Cien años de soledad' y de su Macondo. "Es como si la imagen saliera directamente de su mente. Este doodle es más sobre su creación que sobre él mismo. Como creo que a Gabo le hubiera gustado".