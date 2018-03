"Estamos rodeados por contaminantes", alertó el director de una escuela

Juan Carrieri, director de la escuela Piacenza, lugar donde se realizó el inicio del ciclo lectivo en el departamento Gualeguaychú, manifestó que "la escuela está dentro de un entorno rodeada por contaminantes".



"Es un desafío trabajar en una escuela rural, pero también un compromiso, porque estamos rodeados de todos los químicos que alertan a la comunidad educativa", expresó el educador.



Puso de relieve que deben "evaluar cómo hacer para concientizar de la gravedad de lo que ocurre, y lo que podamos hacer, para protegerlos sobre esta cuestión tan sensible, teniendo en cuenta que se está rodeado de agrotóxicos con la fumigación en los campos y con la presencia muy cerca de la pastera Botnia UPM".



"Hay proyectos de investigación transversal, que realizamos con los chicos, donde evaluamos el impacto grave que tiene todo esto, sobre la comunidad educativa", señaló.



Por otra parte el director se refirió al día de paro docente: "Nosotros en los días de paro, trabajamos igual, porque sabemos que tenemos jornadas sin actividad debido a las condiciones climáticas, que imposibilitan poder ingresar a la escuela, por lo que no podemos perder días de clases", manifestó, según reproduce Máxima on line.



En cuanto a la matrícula de la escuela el director expresó: "seguimos aumentando la cantidad de alumnos que concurren a la escuela, con un número de 129, donde el 40 % de colonia el potrero y el resto de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú.