Pronostican un otoño con menos lluvias y temperaturas más altas de lo normal

¿QUÉ SE ESPERA PARA EL TRIMESTRE MARZO-ABRIL-MAYO?

Durante este verano las lluvias no dieron tregua. Ya sea por los excesos o por la falta de ella, las precipitaciones marcaron el tema de conversación de los argentinos.A nivel nacional se destacaron dos polos opuestos durante este verano. El norte argentino fue (y es) castigado por continuas lluvias que dejaron anegamientos y desbordes de ríos con algunos records puntuales.En el centro y noreste del país la situación es muy diferente. Las lluvias no llegan. El verano transcurrió con pocas precipitaciones y lluvias muy por debajo a lo esperado para esta época del año.Analizando las temperaturas en el Pacífico Ecuatorial,Según los pronósticos de su evolución, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional., región de Cuyo, centro y norte de la Patagonia; normal o inferior a la normal sobre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, Chaco y Formosa.sobre el sur de Patagonia; superior a la normal sobre las provincias del noroeste Argentino (NOA)., Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Patagonia; normal sobre el NOA y las provincias de Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.En los mapas, el color sombreado indica el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. Los valores expresados en cada área indican las chances de ocurrencia discriminados en categorías superior (SN), normal (N) e inferior (IN) a lo normal.