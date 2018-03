Uso de auriculares: Advierten que habrá una generación de sordos en Argentina

Fonoaudiólogos advirtieron que se teme que toda una generación padezca sordera debido a los daños auditivos que ocasiona el mal uso de auriculares y equipos tecnológicos para reproducir música.



Laura Flores, vicepresidente del Colegio de Fonoaudiólogos platense, dijo que se trata de lo que ya los especialistas denominan Generación S, de sordos, y existirá en un futuro próximo debido al mal uso de accesorios tenológicos.



"Los auriculares son muy nocivos, por el tiempo de exposición y el volumen alto con el que los chicos escuchan música o sonido en su casa, en los boliches", detalló.



Flores remarcó que "los altos decibeles son nocivos para las células ciliadas del oído, que una vez que se mueren no se recuperan".



Adolescente y jóvenes "no toman conciencia de esto, no le dan la real importancia que tiene", señaló la especialista y alertó que "el daño se verá a futuro: ya se está hablando de una Generación S".



"En las consultas ya vienen a controles audiométricos personas de entre 30 y 40 años que ya tienen oídos de un adulto de entre 60 y 70", ejemplificó a la agencia Télam.