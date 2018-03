Mujeres de toda la provincia expusieron sus experiencias en la Vecinal Mitre

Comenzaron las actividades por la Semana de la Mujer. En vecinal Mitre, mujeres de toda la provincia fueron parte de un encuentro en el que relataron sus experiencias diarias en distintos ámbitos.En el lugar se hizo presente el gobernador, Gustavo Bordet, quien aseguró aque "hay muchas cosas que se logran con recursos, que están en el presupuesto, pero hay otras que no, que se logran con amor, con compromiso cotidiano de nuestras mujeres en distintas organizaciones no gubernamentales y sociales. Trabajan todos los días en pueblos y ciudades para lograr procesos inclusivos para pensar que hay una niñez que puede ser diferente, que podemos tener igualdad de oportunidades para desterrar violencia de género".En ese sentido, consideró que "resulta importante trabajar y ahondar en estas cuestiones porque esto hace que vivamos en sociedades más justas. Hay que remarcar que durante todo el año hay que trabajar para lograr concientizar sobre determinadas cuestiones que hacen vivir en sociedades que necesariamente tienen que cambiar. A la igualdad de género ya nadie la discute, pero hay que erradicar otros temas que antes nadie mencionaba. La violencia de género es algo que nos duele, que nos lastima"."Queremos ayudar a aquellas madres para que sus hijos puedan tener acceso a una buena alimentación, a una buena cobertura en salud, que puedan acceder al ocio. Son cuestiones que queremos trabajar con las mujeres porque por ahí los hombres no tenemos esa fina sensibilidad que tiene una mujer. Esto es muy importante aplicarlo todos los días en gestión y en los hechos cotidianos. Tenemos que vivir en sociedades donde haya más tolerancia, donde podamos respetar la diversidad, la idea de los otros. Es una tarea de todos", aseguró.Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, dijo que "tenemos un respeto profundo por las organizaciones sociales, donde gobierno y sociedad civil se fortalecen para fortalecer un tejido social que nos necesita trabajando a todos y unidos. Hoy testimonian mujeres de toda la provincia que se animan a romper esquemas tradicionales. Participan, se activan y transforman la realidad que duele. Ratificamos el compromiso de seguir trabajando en forma articulada".Participaron mujeres que se desempeñan en distintos ámbitos de la provincia. "Son distintas experiencias de mujeres organizadas, comprometidas y que quieren hacer siempre algo más para transformar la realidad", agregó.Finalmente, Sandra, de la vecinal Mitre, expresó que "destacamos organizarse, el que todas estemos trabajando conjuntamente. Que las organizaciones civiles podamos trabajar articulando con el Estado es sumamente necesario. En esta oportunidad se trata de nuestro séptimo aniversario y seguimos creciendo. Es una tarea que no podemos hacer solos. También entendemos que el Estado no puede llegar a todos los lugares si no estamos trabajando como una comunidad organizada. Poder mostrar nuestros proyectos nos llena de orgullo y nos hace muy felices".