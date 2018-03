Trágico derrumbe en Santa Teresita:impiden salir del país a responsables de obra

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El juez de garantías de Chascomús, Christian Gasquet determinó que al contratista, Víctor César Chirico, el subcontratista Máximo Vilca y el encargado de obra Fabio Maurizi no se les permita salir del país, informaron fuentes judiciales.

El fiscal Gustavo Mascioli dispuso allanamientos en el obrador y en la sede de la empresa Constructora Perfil, situada en Villa Ballester, donde se secuestraron computadoras y documentación.



Por su parte, concejales del FPV-UC del partido de la Costa solicitaron una reunión de trabajo con la presencia de los responsables de la construcción, tanto del área pública como privada, para brindar todos los detalles del hecho

Además los concejales María Celía Fino (PRO), Monserrat Sasian (UCR) y Carlos Natalizia (PRO) pidieron una reunión ampliada en el Concejo Deliberante para dar informes de la tragedia.



En tanto, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Mar de Ajo declaró un duelo de 48 horas y que las autoridades "cumplan estrictamente con su responsabilidad de controlar, inspeccionar y clausurar las obras que no tengan las medidas de seguridad correspondientes".

El titular de esa delegación de la Uocra, Ricardo Avellaneda, dijo a Télam que "desde hace rato pedimos que haya más inspectores para controlar las obras que se llevan a cabo; no podemos entender ni concebir que en 2018 haya falencias".



"En octubre del año pasado le habíamos requerido al Ministerio de Trabajo de la provincia que enviara inspectores para la obra de Santa Teresita, como así también para otras obras en construcción que abarcan ese distrito".

El municipio del partido de la Costa destacó que el Ejecutivo comunal que encabeza el intendente Juan De Jesús "se presentará como damnificado junto con los familiares de los trabajadores afectados".



El hecho ocurrió el viernes pasado alrededor de las 13.30, cuando, por causas que están siendo investigadas, se desmoronó parte de la losa del centro multicultural que se construía sobre la avenida costanera y calle 43, de Santa Teresita.

El derrumbe ocasionó seis obreros muertos, identificados como Daniel León Calhuara, Estanislao Sosa, Eduardo Gustavo Barreto, Huber Quispe, Grover Edson y Luis Ruiz Camacho.