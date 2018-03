Joven noqueado en pelea tras accidente ya había protagonizado otro video viral

Policiales Violenta pelea por un incidente de tránsito quedó registrada en un video

Un episodio violento y agitado se vivió sobre calle 25 de Mayo, cerca de la Costanera de Gualeguaychú, el domingo a la mañana, que quedó inmortalizado cuando un testigo del mismo decidió grabar todo con su celular y viralizar el video por Whatsapp y las redes sociales: un joven fue noqueado de una trompada mientras increpaba a una persona, a la cual acusaba de haberle tocado su camioneta con un auto.El hecho comenzó a tornarse violento cuando el otro protagonista bajó con el gato hidráulico en la mano e intentó golpear a Makarewiez. Afortunadamente, el golpe con el objeto metálico no llegó a destino, pero cuando el elemento cayó al piso, el joven lo agarró y se lo llevó. Entonces, el otro sujeto intentó llevarse el mismo objeto pero de la camioneta de la víctima, hasta que sus amigos lo retiran por la fuerza para que no siguiera provocando.

Lo encontraron en Parque Unzué con sus amigos

Un detenido y un adolescente involucrado

El protagonista de los virales

No conforme con que se hubieran llevado al conductor del otro vehículo, Makarewiez volvió a la carga en busca de pelea y fue entonces cuando sucedió lo que quedó inmortalizado en el video viral: un sujeto con remera blanca que no había formado parte activa en la pelea le pegó una piña en el medio del mentón y lo dejó desmayado en el piso. El otro protagonista de la pelea, de manera cobarde, lo siguió golpeando y pateando en el piso.Sin embargo, lo más curiosos sucedió después, cuando las cámaras se apagaron: los amigos de Makarewiez lo cargaron en su camioneta, una Ford Ecosport y se lo llevaron, pero no a un centro médico para que lo atendieran.Inmediatamente, el video de la pelea se comenzó a viralizar por los servicios de chat y redes sociales, y no pasó mucho a que llegara al celular de la esposa de Makarewiez, quien lo reconoció al instante. Intentó llamarlo a su celular, pero nadie contestó, fue al hospital y a todos los sanatorios de la ciudad, pero en ninguno había ingresado un paciente como el que ella buscaba. Con toda la lógica del mundo, se dirigió a la Jefatura policial de Gualeguaychú y radicó una denuncia por averiguación de paradero.Fue entonces que el personal policial encontró a Makarewiez en el Parque Unzué, donde estaba acompañado por algunos de sus amigos, los mismos que inexplicablemente jamás lo llevaron a un médico. El joven aceptó ir a la Jefatura a realizar una denuncia por la agresión sufrida.Al respecto, el comisario Carlos Pérez, jefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, confirmó aque por el hecho, fueron demoradas dos personas, un hombre de 42 años y un adolescente de 17 que debió ser entregado a sus padres pero quedó a disposición de la causa iniciada por Lesiones.Fue tras dos allanamientos ordenados por la fiscal Carlina Costa, y que se realizaron en la madrugada de este lunes, uno en calle Los Alerces 1400 y otro en Sáenz Peña y Los Milagros."El hombre de 42 años permanece detenido, y se le secuestraron las prendas de vestir coincidentes con las que aparecen en el video y también una Eco Sport roja que se observa en la filmación; mientras que el menor que fue sindicado como uno de los agresores, debió ser entregado a sus padres y a éste también se le secuestraron prendas de vestir que quedaron supeditas a la causa que se investiga", detalló el funcionario policial.

Nicolás Makarewiez había tenido sus 15 minutos de fama en mayo del año pasado, cuando estando de Luna de Miel en Nueva York se salvó por muy poco de ser una de las víctimas del auto que mató a una persona y atropelló a otras 20 más en Time Square.Según publicó, al igual que ayer, cuando una grabación hecha con un celular inmortalizó su noqueada, aquella vez fue él con el suyo el que grabó las primeras imágenes de la tragedia y de esta manera fue por primera vez protagonista de un video viral."Me salvé de pedo", se lo escucha a decir a Makarewiez en el video que grabó ese día en Nueva York, donde muestra todo el recorrido del auto, mostrando a los heridos en la calle y, finalmente, al coche chocado.En el segundo video viral que protagonizó, el de la pelea del domingo a la mañana, en vez de un "Me salvé de pedo" se escucha un "¡Uh! Lo mató".