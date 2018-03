Fueron compañeros en el servicio militar y ahora ayudan al Asilo de Ancianos

Después de mucho tiempo la clase del 61 volvió a reunirse y con cena de por medio los antiguos camaradas decidieron ayudar a los que más necesitan. El grupo hizo una votación sobre posibles lugares para beneficiar y todos estuvieron de acuerdo en que fuera el Hogar de Anciano de Gualeguaychú. Para recaudar los fondos y financiar la mejora realizaron la venta de pollos y locro.



Un antecedente importante que llevó a que los ex compañeros del servicio militar se decidieran a realizar tal acción solidaria fue la ayuda que la clase 32 hizo por el Hospital de Gualeguaychú tras financiar la construcción de la morgue.



El proyecto de mejora que se está llevando a cabo en el Asilo consiste en la división de la gran habitación de las abuelas en cuatro habitaciones con dos baños privados. Anteriormente las camas estaban ubicadas una al lado de la otra, esta remodelación les dará privacidad a las ancianas y además servirá para aclimatar mejor el ambiente durante el invierno. Las habitaciones contarían con ventiladores y con instalaciones especiales en los baños.



Este aporte que realizan para la comunidad de Gualeguaychú responde a las necesidades que tiene el Asilo de Ancianos y pone en marcha la primera parte del proyecto de mejoras que tiene para hacer el Hogar y que hace mucho tiempo no podía realizar.



Sobre que significa la experiencia de ayudar a los que más lo necesitan Domingo Veronesi reflexiona y dice: "Para nosotros es mucho ayudar y una de las cosas que decía un compañero nuestro de la colimba es "que grande que nos juntamos para ayudar a nuestros abuelos pero grande también fue reencontrarnos después de tantos años y que no somos amigos pero parece que hubiésemos estado mucho tiempo juntos, como si hubiésemos estado siempre y eso nos ayuda a todos nosotros en la vorágine del día´". Cuando nos reunimos hay una gran camaradería, así que nos juntó la clase del 61 y el hogar de ancianos", publica Maximaonline.