Un hombre murió mientras practicaba parapente en Mendoza

Dos meses después del caso de Natalia Vargas, la médica que falleció al caer de un parapente en Tucumán, la actividad sumó una nueva muerte. En esta ocasión fue en la provincia de Mendoza y, a diferencia del caso de Vargas, que volaba junto a un instructor, la víctima tenía más de 30 años de experiencia con los parapentes.



El accidente ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 20, en el Cerro Arco, ubicado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Mendoza. La víctima fue identificada como Alexander Domínguez, un argentino radicado en Francia, de 57 años, que estaba de visita en Mendoza y era socio del Club de Vuelo Libre Cerro Arco.



Por causas aún no determinadas, Domínguez cayó al vacío e impactó contra las rocas. Efectivos de la Patrulla de Rescate y el Helicóptero Sanitario recuperaron el cuerpo de la víctima, que habría fallecido en el acto.



"Cuando estaba despegando, una ráfaga de viento le cerró la vela. No nos explicamos por qué no tiró el paracaídas de emergencia", contó Horacio Quiroga, ex dirigente del Club Cerro Arco y amigo de Domínguez, que fue testigo directo del accidente.



"Tenía muchísima experiencia porque volaba en Francia. Pero en Mendoza, no tenía mucho conocimiento de las características de la zona", dijo acerca de la víctima.



"Ayer fue un día atípico de viento fuerte. Tuvimos que esperar por seguridad para hacer un vuelo más tranquilo. Pero en el momento de despegar se levantó una ráfaga imprevista", agregó.



Quiroga consideró improbable que haya habido una falla en el equipo de Domínguez. "Era nuevo, por lo que contaba con todas las medidas de seguridad y la certificación de fábrica", aclaró.



El Cerro Arco se encuentra en la zona precordillerana de Mendoza, que según especialistas es considerada una de las regiones que ofrece mejores condiciones para el vuelo en parapente dentro de Sudamérica.