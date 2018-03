Niños casi mueren ahogados en el Paraná: "Fue un milagro", dijo guardavidas

Eran las 13 del sábado. Los cuatro guardavidas asignados al balneario El Brete de Posadas, Misiones, estaban en plena tarea de habilitar la playa y acomodarse en el mirador. Y fue en ese preciso momento, cuando vieron a un grupo de niños, que en lo más profundo del sector del río Paraná, estaba pidiendo socorro."Era un grupito, que luego confirmamos que eran 6, todos de entre los 5 y 9 años, pero cuando los vimos por primera vez, al parecer dos de 5 y 9 años estaban por debajo de la superficie. Entonces inmediatamente activamos todos los mecanismos y nos metimos al río", dijo al diarioEmiliano Bessone, el jefe de playa El Brete.Junto a Emiliano, Marcelo Gutiérrez, Emanuel Almirón y Guillermo Almirón, fueron quienes fueron al rescate del grupo de niños que estaba en clara situación de emergencia."Cuando estábamos llegando, los chicos empezaron a salir por su cuenta, al igual que esos dos chicos, salieron conscientes, pero al llegar a la playa, los dos chiquitos se descompensaron y tenían principio de asfixia", relató Bessone, que aseguró que "no se le practicó RCP (reanimación cardiopulmonar) ni convulsionaron".Pero el esfuerzo y el susto de los niños los agotó. Los cansó. Y Bessone indicó que "estaban muy débiles y no respondían a los estímulos que le hacíamos, es decir, les hablábamos, les tocábamos las manitos, pero nada, abrían los ojos pero no respondían, estaban agotados", recordó el guardavidas, que junto a sus otros tres compañeros son los más antiguos al frente de la seguridad acuática de El Brete.Ya en el sector de playas y con los padres a sus lados, el siguiente paso fue estabilizarlos y esperar la llegada de la ambulancia para derivarlos al hospital Madariaga."Después nos enteramos que estuvieron en observación y fueron dados de alta, felizmente", contó Bessone, que lamentablemente debió asegurar que "este año en particular hubo muchos rescates de niños sobre todo, hay mucho descuido de los padres, por eso se hicieron muchos talleres de prevención dirigidos a los padres por esa situación"."De todos esos rescates en comparación con el del sábado, hay que decir que los anteriores fueron muchos más simples, el de ayer fue un milagro porque si pasaban cinco minutos más creo que no podrían haber sobrevivido", afirmó el guardavidas.Según Bessone, los adultos a cargo de los 6 niños que estaban en la parte más profunda del sector habilitado para bañistas, eran tres, "dos mamás y un señor, creo que todos eran familiares y estaban a unos 50 metros de lo sucedido, pero recién se dieron cuenta de todo cuando los niños estaban sobre la arena, siendo asistidos".Lo particular, además, es que los niños que se descompensaron al llegar a la costa, eran tío (el de 9) y sobrino (el de 5). Ambos, como dijo Bessone, están bien de salud.