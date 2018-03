Demandó al padre de su hijo por alimentos y la obligan a pagar gastos del juicio

Un polémico fallo judicial determinó que una mujer que demandó al padre de su hijo por el pago de la cuota alimentaria, tiene que hacerse cargo de los gastos del juicio.



Andrea Lupetti, es la mujer que demandó en 2014 a su ex pareja Alejandro Fisscher, con quien tuvo un hijo de ahora 17 años, y que según lo dictaminó el Juzgado Civil de Familia N° 76 tiene que hacerse cargo de los gastos de los abogados de ambas partes, y de todos los trámites judiciales desde que arrancó la demanda.



"Esto es muy grave, el padre de mi hijo debe una suma altísima de alimentos de la que jamás se ocupó y cuando se presentó la liquidación que tenía que pagar pidió la prescripción de la causa por el transcurso del tiempo que pasó. Pero nunca puede prescribir un convenio de alimentos pactado hasta la mayoría de edad cuando mi hijo aún es menor de edad y el trámite comenzó cuando él tenía 13 años", contó Lupetti a NA.



La mujer sostiene que "es ilógico e injusto" y con este fallo su hijo queda desprotegido, y "se ven vulnerados sus derechos a la percepción de alimentos".



"El juzgado aplica las costas a mi nombre, es decir, costas a la vencida, de las que me tengo que hacer cargo, siendo que mi hijo nunca recibió nada, yo no recibí apoyo de ese padre y tampoco de la justicia, y encima me condenaron en costas poniendo mi situación económica en peligro", comentó.



Tras el fallo en su contra, Lupetti junto a sus abogados se presentarán el próximo martes ante la Cámara de Apelaciones en una audiencia en la que apelarán el dictamen del juzgado y además denunciarán una serie de irregularidades que se cometieron durante los años que lleva la causa.



"Vamos a apelar para que la Cámara se expida sobre los derechos de mi hijo de percibir alimentos y de la injusticia de la imposición de costas a quien alimentó a su hijo sin ayuda del padre durante 17 años", señaló.



Lupetti mencionó que durante estos años, vivió situaciones de amenaza y extorsión, y hasta se tuvo que exiliar a varios kilómetros de donde vivía para proteger a su hijo y fue por eso que no reclamó antes los alimentos, ya que esperó "estar fuerte" para poder soportar el reclamo ante una persona que ella considera "poderosa".



Además, por malos tratos que dijo recibir de parte del denunciado y también por el extravío del expediente que tramitaba en el juzgado hizo una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema en marzo del año pasado.



Según contó la mujer, Fisscher a quien ella demandó por la cuota alimentaria, figura como monotributista con ingresos de 15 mil pesos ante la AFIP, pero sería el propietario de un country ubicado en el partido bonaerense de Guernica.