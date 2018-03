Una gran noticia: Niño regresó a su casa tras varios meses de internación

"Ahora sii!! Qué lindo poder decirlo..Santi de vuelta a casa. Acá estamos Gualeguaychú. Qué alegría sentimos! Y que alegría siente mi gran bebote! Ahora si a esperar la recuperación total y que Dios, el Divino niño Jesús y la virgencita te sigan acompañando. A DISFRUTAR DE TU HOGAR MI GUERRERO...TE LO SUPER MERECES! TE AMAMOS!", fue el mensaje de Yanela, mamá de Santino Leuze, escrito en la red social Facebook, pasado el mediodía de este sábado, cuando ingresaban a Gualeguaychú.Entre las fotos que acompañaban el posteo, la despedida del Hospital Garrahan donde Santi permaneció internado desde diciembre de 2017 y el ingreso a Gualeguaychú, además de la imagen del niño viajando junto a su familia luego de abandonar el aislamiento, son una muestra de la felicidad que expresan las palabras.Santino Leuze, de 6 años, comenzó en noviembre de 2017 con fiebre alta y se determinó que tenía muy pocos glóbulos blancos. Fue derivado al hospital materno infantil San Roque de Paraná, desde donde fue enviado al Hospital Garrahan.

Valeria Leuze, tía de Santi, dijo en aquella oportunidad enque "su médula no produce leucocitos y la fiebre no cede. Su estado se ha desmejorado, se alimenta con una sonda gástrica y le hicieron una cirugía por una infección intestinal". La tía de Santino explicó además que los médicos consideran que "por ahora no hay un diagnóstico concreto ni la causa que pudo provocar esta disfuncionalidad medular. Todos los estudios que se le han practicado hasta ahora han sido enviados a Estados Unidos, desde donde se aguardan los resultados en estos días", había dicho.a través de varios medios nacionales que se sumaron. Diariamente viajaban desde Gualeguaychú a Buenos Aires, las personas que para donar debían cumplir algunos requisitos especiales.Mientras tanto, docentes y directivos de la Escuela Rocamora, adonde el niño concurría, hicieron alcancías y salieron a la calle vestidas con sus guardapolvos ya en período de vacaciones, para contar sobre lo que Santino necesitaba y además juntar dinero para solventar los gastos de traslado de donantes y de la propia familia.El tratamiento comenzó a dar resultado y, para finalizar su recuperación total, desde este sábado, en su ciudad y rodeado de su familia.