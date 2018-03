Página/12 fue denunciado por la ley polaca que prohíbe aludir a complicidad nazi

"Ataque gravísimo a la libertad de expresión"

El diario argentino Página/12 se convirtió en el primer medio del mundo denunciado por una organización polaca bajo una polémica ley que prohíbe acusar al Estado o al pueblo de ese país como responsable o cómplice de los crímenes del Holocausto.La Liga Polaca contra la Difamación (RDI), una ONG cuya meta es "corregir la información falsa sobre la historia polaca", denunció al diario porteño por haber incumplido con la nueva ley, que prevé multas y hasta tres años de prisión para quien use la expresión "campos de concentración polacos" al referirse a los centros puestos en marcha por el nacionalsocialismo en la Polonia ocupada, informaron medios polacos.Esa controvertida ley fue sancionada el 1 de febrero último, promulgada por el presidente polaco Andrzej Duda el 6 del mes pasado y entró el vigor el jueves de esta semana, primer día de marzo.La denuncia, realizada ayer, se refiere a un artículo publicado el último 18 de diciembre, en el que se recuerda la masacre de judíos en el municipio polaco de Jedwabne en 1941, controlado entonces por el ejército nazi.Según la querella, la información se ilustró "de forma tendenciosa" con una imagen que no corresponde con los hechos narrados.En la fotografía usada por el diario, aparecen los cadáveres de cuatro miembros de la resistencia anticomunista polaca de después de la Segunda Guerra Mundial.La RDI acusa al medio argentino y a su autor, el periodista Federico Pavlosky, de haber hecho una "manipulación" con el objetivo de "dañar a la nación polaca y la imagen de los soldados polacos" y de tratar de "engañar conscientemente" a sus lectores para hacer "creíble la tesis del antisemitismo polaco", informó la agencia de noticias EFE.El artículo apareció en la sección "contratapa" y en él se abordaban los sucesos de Jedwabne, tal y como se recogen en la obra "Vecinos", del controvertido historiador polaco-estadounidense Jan Gross.En la nota (https://www.pagina12.com.ar/83461-rostros-familiares), el autor relata la historia de los habitantes de un pueblo que encerraron en un pajar a sus vecinos judíos y los quemaron vivos ante la mirada de los ocupantes nazis.Página/12 no recibió aún ninguna denuncia formal de la RDI y se enteró de la noticia a través de medios internacionales, informaron adirectivos del matutino.Como respuesta, el periódico argentino prepara una edición de repudio para este domingo, en la que reproducirá el reportaje denunciado, junto a una entrevista hecha a la filosofa Laura Klein, familiar de sobrevivientes de esa masacre, además de una cobertura especial sobre la polémica ley polaca, informó el medio a esta agencia.A su vez, según precisaron las fuentes consultadas, los abogados de la publicación estudian la respuesta jurídica a "esta censura globalizada", amparándose en los pactos internacionales de defensa de la libertad de expresión, que están contemplados dentro de la Constitución argentina.Las fuentes consultadas prefirieron no incurrir en interpretaciones jurídicas sobre cuestiones como la retroactividad que implicaría aplicar esta norma sancionada en febrero para una nota publicada en diciembre, ni como sobre el intento de aplicar una norma a un medio periodístico que está fuera de su jurisdicción.En cambio, Página/12 denuncia un "ataque gravísimo a la libertad de expresión", ya que se jacta de haber publicado simplemente una nota de reproducción histórica de una parte del Holocausto.Por tanto, según expresaron, el diario defenderá su posición tradicional de "reivindicación del debate histórico, de la búsqueda de la verdad y de la libertad de expresión" frente a una ley que afecta tanto a la "investigación historiográfica, como al debate político y a la difusión periodística" a nivel global.Esta ley ha provocado una controversia internacional. Por caso la Comisión Europea (CE) ha iniciado un proceso por presuntas violaciones del Estado de derecho por parte del partido ultraconservador y nacionalista Ley y Justicia (PiS), que impulsó la iniciativa.Por otra parte, el gobierno polaco también recibió críticas formales de Israel, por boca del propio Benjamín Netanyahu, y advertencias serias por parte de Estados Unidos.Según la mayoría de los historiadores, unos seis millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi, parte de ellos en campos de exterminio situados en la Polonia ocupada.Si bien el diario argentino es el primer medio en ser denunciado tras la entrada en vigor de la nueva ley polaca, la RDI ya había presentado querellas por difamación contra otros medios antes de la existencia de la medida.Fueron los casos de la cadena británica BBC, el diario francés Le Parisien y el español El País, contra los que la misma ONG presentó denuncias el año pasado en la justicia polaca por aludir en reportajes a la complicidad de ciudadanos polacos durante el Holocausto.