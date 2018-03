La historia detrás de la joven que dio en adopción a su hijo de dos años

Sociedad Acudió a los Tribunales para dar a su pequeño hijo en adopción

El caso de la joven sanjuanina, que llevó a su hijo de dos años a Tribunales para darlo en adopción porque no podía mantenerlo, sigue conmocionando al país.Los vecinos de la joven de 20 años se conmovieron al enterarse de lo que la decisión de la mujer. Si bien, no la justificaron, explicaron que en parte entendía ya que había tenido una vida muy difícil.Según pudo saber, C.F es la segunda hija y la menor de una pareja que se casó muy joven, con apenas 17 y 18 años. Los vecinos contaron a ese medio que la joven nació con un retraso mental que se convirtió en un tormento a lo largo de vida."La madre siempre la rechazaba y no le prestaba atención porque tenía esta discapacidad. La niña creció cuidada más por los vecinos que por su madre. Andaba por la calle solita, sucia y paspada porque no le cambiaban ni los pañales. Y varias veces fuimos los vecinos los que la llevamos al médico cuando estaba enferma", sostuvo una vecina.Otra mujer, contó que C. F. ni siquiera terminó la escuela primaria y que "muy jovencita" se quedó embaraza de una nena que actualmente vive con su padre biológico. "No sé qué problemas hubo, pero él decidió irse de la casa y se llevó a la nena con él. Al tiempo, C. F. tuvo al pequeño que ahora quiere dar en adopción. Al padre del nene no se lo ve por aquí, por suerte un tío político de su mamá que también vive en la misma casa junto a su esposa e hija, juega con él y lo cuida como si fuera su hijo", explicó.Cabe destacar que los vecinos mencionaron el hecho de que nunca vieron a la joven maltratar o descuidar a su hijo.Por le momento el caso sigue en suspenso. Hasta tanto se resuelva la situación, el nene permanecerá en una residencia estatal para preservar su integridad.Desde la Dirección de Niñez de San Juan explicaron que están analizando la situación para determinar las causas por las que esta joven madre decidió dar en adopción a su hijo. Las razones económicas ya fueron descartadas.