Obra en la que murieron seis albañiles había sido denunciada por irregularidades

Más de siete cuarteles y 100 rescatistas trabajaron para buscar a los obreros que estaban trabajando en la construcción delcuando se derrumbó la estructura que sostenía el encofrado que estaban llenando con cemento para hacer la losa del primer piso.Mientras la justicia investiga las causas del accidente, un concejal opositor recordó que había denunciado quey sugirió que había un menor de edad trabajando."Cuando hacés todo mal, el resultado puede ser esto. Lo venimos advirtiendo lo que está sucediendo con la obra pública que termina siendo un negocio para la política", dijo aEl edil precisó que se usaron "materiales no aptos", habló de "recursos humanos no capacitados, profesionales desconocidos" y advirtió que "ni siquiera estaba el cartel de obra".Por su parte, el concejal Germán Jardón, observó que "no hubo respuesta de la Justicia" a los reclamos de la oposición, y recordó queEl accidente se produjo ayer a las 13 cuando una losa de unos 20 por 30 metros se derrumbó mientras los obreros intentaban llenar el encofrado de lo que iba a ser un Espacio Multicultural, situado en la avenida Costanera y 43 de Santa Teresita.La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) dispuso este sábado una jornada de duelo en todo el Partido de la Costa, en memoria de los seis operarios que murieron. Y la comunidad boliviana de Villa Gesell expresó en un comunicado su "profundo dolor", ya que cuatro de los fallecidos eran oriundos del vecino país.Mientras, lo peritos continúan analizando el lugar y se esperan los resultados de la investigación pericial que determinará las causas del derrumbe y, entre otras cosas, informar si el lugar estaba bien apuntalado.