Joven recorrerá en kayak las ciudades que bordean el río Uruguay

¿Cómo nació la idea?

El encuentro con un consejero

Contacto con lo cercano, pero desconocido

¿Por qué el "río de los pájaros"?

Facundo Pérez es un joven abogado concordiense que vivió durante diez años en Córdoba. Luego de algunas experiencias con amigos decidió recorrer el río que conoce desde pequeño para saber cuáles son las características de cada lugar que, al igual que su ciudad natal, se encuentran sobre la margen del curso de agua.En su kayak, con lo necesario para el viaje, saldrá a navegar este lunes 5 de marzo. Su idea original era iniciar la travesía en la naciente en Brasil, plan que descartó porque no pudo averiguar lo suficiente para aventurarse a partir desde allí y porque no llegaba con el dinero. Además por la bajante que hay debido a la sequía se tornaba peligroso y Prefectura no habilitaría algunos permisos, entonces comenzará su aventura entre el sur de Misiones y el norte de Corrientes, teniendo en cuenta la zona en la que los saltos más peligrosos ya no estén; solo y con la esperanza de poder completar el recorrido hacia la desembocadura.Según explica Facundo: "Empezó hace como 3 ó 4 años, después de un viaje que hice con un amigo que hacia canotaje de competición". "Una vez me dijo para remar hasta Nueva Escocia, que queda a unos 35 km de Concordia por río, yo nunca había remado en realidad y me gustó la idea, lo disfruté, dijimos que estaría bueno hacer un recorrido más largo y desde ese momento me imaginé hacerlo y lo planifiqué así", contó."Mi idea original era recorrer el río Uruguay desde donde nace en Brasil, pero por distintas circunstancias no voy a terminar saliendo desde allá, lo decido en función de cómo está el río en algunas zonas", explicó, y aseguró: "Algunos lugares conozco y otros los estoy investigando, aunque es la idea ir viendo con qué me encuentro durante el viaje, porque quiero ir remando en el río e ir parando para conocer la mayor cantidad de pueblos que pueda"."Este verano hice una travesía en un arroyo en el río Mocoretá, junto con un grupo que hace travesías todo el año y ahí estaba un hombre que está retirado de prefectura y se dedica a hacer travesías", cuenta sobre sus experiencias previas y hace referencia a José Gómez, un ex prefecto correntino que, aunque está retirado, sigue muy relacionado con el río."José hace muchos años hace canotaje de travesía y es quien me brindó mucha información y me transmitió experiencias, conocimientos, aprendizajes. Él está en el club pesca y desde ahí organiza travesías todo el año, ahora están planificando una hasta el Palmar para fines de marzo", explicó y relató: "En febrero hice un curso que dio él en el club Pesca para personas que quisieran aprender lo necesario para poder hacer una travesía. Durante el año pasado él remó desde San Javier ? Misiones- hasta Concordia".El ex prefecto da un mensaje a quienes lo escuchan y quieren tomar su ejemplo, Facundo recuerda especialmente que "él siempre intenta dejar en claro que cualquiera puede hacer este tipo de actividades, pero para eso es necesario estar bien preparado y contar con la información necesaria. Yo intenté aprender de él, escucharlo. Siempre fue muy generoso para compartir lo que sabe"."Nunca voy a meterme al río a remar si las condiciones climáticas son muy adversas o si es una parte del río que es muy peligrosa para remar. Eso lo iré viendo. Además, tengo que ir avisando a Prefectura, para hacer una travesía por el río uno tiene que dar aviso a Prefectura, para que te autorice y te brinde seguridad y acompañamiento en caso de ser necesario. Viajé al Palmar solo hace unas semanas, avisé a Prefectura y ellos iban corroborando que yo llegará bien a los lugares a los que había dicho que iba a ir" comentó sobre las precauciones que hay que tomar antes de salir a remar.Sobre esta travesía en particular contó: "En principio salgo solo y después tengo amigos, amigas o familiares que me quieren acompañar en algún trayecto del río, pero no todo el tiempo. Además quiero estar un tiempo remando y no sé si habrá alguien que tenga la disponibilidad que tengo hoy yo"."Hace diez años que no vivo en Concordia y estoy volviendo, entonces tengo como objetivo justamente conocer qué hay sobre la costa del río Uruguay y eso creo que lo iré conociendo también mientras voy remando y recorriendo. Quiero saber cuáles son los árboles, los animales que haya, que desconozco casi, soy bastante ignorante respecto de eso", explicó al dar cuenta de lo que pretende."Mi idea es estar al menos dos meses, no tengo planeado remar todos los días sino hacerlo dos o tres veces por semana para tener mayor tiempo para conocer los lugares que están sobre la costa del río y estar acampando en la costa o en donde pueda parar" afirmó."Hago el viaje por disfrute personal, porque me gusta el río y estar en la costa. También para conocer un poco más de la naturaleza que lo rodea, y para enriquecerme desde un punto de vista cultural al conocer la historia, costumbres, canciones o lo que sea que forme parte de la vida de cada pueblo", resumió.Para su aventura el equipaje será liviano, solamente llevará el kayak de travesía, lo básico para cocinar y comer, una carpa, una bolsa de dormir, ropa y algunos elementos de pesca.La consulta parece ser fácil de responder "Porque es el río del lugar en el que nací y el lugar donde posiblemente me quede a vivir. Es el río que conozco desde chiquito y al estar en Córdoba lo extrañaba más, porque uno cuando está lejos valora más las cosas, entonces cuando venía me daba cuenta cuánto me gustaba el rio en sí y todo lo que lo rodea", explicó."Si es posible quiero llegar hasta la desembocadura del río, que es en el río de La Plata, pero lo iré viendo. Quiero ir lo más lejos que pueda en el sur del río Uruguay. Haga el trayecto que haga me gustaría completar todo el transcurso más adelante", concluyó. (ElEntreRíos)