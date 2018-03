"Destrozaron" a Di Palma en redes sociales por sus comentarios contra el aborto

acabo de enterarme que Marcos di Palma es diputado nacional. *saca pasaje solo ida a Uruguay* https://t.co/kpoPelk4Vr — Diego Tajer (@diegotajer) 2 de marzo de 2018

Buen Día!!! Una buena y una mala. Buena: es VIERNES. Mala: Tenemos a Marcos Di Palma como Diputado Nacional... haciendo declaraciones sobre el aborto! ? — Nik (@Nikgaturro) 2 de marzo de 2018

Hubo gente que dejó la vida para que vivamos en democracia y nosotros les pagamos llevando a Marcos Di Palma al Congreso. — El Chipi Barijho ? (@MedioBobina) 2 de marzo de 2018

Marcos di Palma dijo brutalmente que hay que cuidarse para evitar embarazos no deseados y después recurrir al aborto como salida. No fue diplomático pero tampoco voy a criticarlo por eso. Pueden putearme tranquilos. — M. Poirot (@vivaroca2015) 2 de marzo de 2018

?Lo del aborto es para tapar el ajuste macrista neoliberal que le quita cada vez más derechos a los empoderados

?¿Votaste a Marcos Di Palma, no?

?Sí — Atendedor (@hellr00t) 2 de marzo de 2018

Quiero recordarles que Marcos Di Palma entró al Parlamento porque ustedes, los de la batalla cultural ganada, los que combaten la torpeza insensible de los CEOs, lo votaron. Genios. — Timbuktú ? (@pulsionparcial) 2 de marzo de 2018

Marcos di Palma diputado, que país generoso el nuestro... — Micaela Der (@micader) 2 de marzo de 2018

entre lilita que no entiende que nadie obliga a los cristianos, musulmanes y judíos a abortar si no quieren y el neanderthal de marcos di palma, no salimos más. perdón a los neanderthales por la comparación. — leidi zeta (@leidi_eme) 2 de marzo de 2018

Acabo de enterarme que Marcos di Palma es diputado provincial merecemos absolutamente todo lo que nos pasa y mas — Jonas (@putarra_) 2 de marzo de 2018

Lo grave no es la opinión de Marcos Di Palma sino que existan retardados que lo hayan convertido en diputado. — Nostradamus (@SoyNostradamus) 2 de marzo de 2018

Si a los chicos les vamos a enseñar, me parece que es algo ilógico", dijo el ex piloto de automovilismo, y despertó duras críticas en Twitter., reiteró el diputado provincial por Buenos Aires.Algunos usuarios ironizaron acerca de que el ex piloto de automovilismo sea legislador, mientras que otros manifestaron estar de acuerdo con su posición respecto al aborto, aunque no en esos términos, y condenaron sus dichos.