Acudió a los Tribunales para dar a su pequeño hijo en adopción

Desde la Dirección de Niñez de San Juan dijeron que no es frecuente que se recurra a la Justicia para abandonar a un menor, ya que generalmente se los deja en la calle, hospitales o parroquias, teniendo en cuenta los casos más resonantes de abandono ocurridos en la provincia. Marcelo Bartolomé, a cargo de esta dependencia del Ministerio de Desarrollo Humano, dijo que por el momento el niño permanecerá en una residencia estatal hasta que se resuelva su situación.



La joven llegó al edificio de Tribunales, de la mano de su hijo. Cómo no sabía a qué lugar dirigirse, ingresó a la Sala III, la primera oficina que encontró a su paso. Saludó al personal respetuosamente y preguntó qué debía hacer para entregar al nene en adopción, ante la mirada sorprendida de los presentes. Así arrancó este caso que causó conmoción y que movilizó un operativo de asistencia. "La mujer preguntó qué tenía que hacer para entregar a su hijo en adopción. Creo que es la primera vez que en Tribunales se acerca alguien con esta intención, fue algo poco común. Tanto a ella como el menor estaban bien vestidos y, aparentemente, en buen estado de salud. De inmediato dimos parte a las autoridades correspondientes", dijo el oficial inspector, Miguel Castro, quien recibió a la mujer.



Tanto la mujer como su hijo fueron trasladados hasta una dependencia de la Dirección de Niñez donde tuvieron una primera entrevista con el equipo técnico de esta repartición. Allí la joven sostuvo que no "quería regalar" a su hijo, sino darlo en adopción. "Es poco frecuente que nos encontremos con casos similares, ya que cuando se abandona a un menor generalmente se lo deja en hospitales, parroquias o en la calle, y se trata de bebés y no de niños más grandes. Acá la mamá lo primero que hizo es buscar asesoramiento que es algo que, dentro de las circunstancias, se debe destacar. Al parecer está atravesando por una crisis personal", dijo Bartolomé.



El funcionario agregó que se determinó que la joven madre y su único hijo viven en una casa con la madre y abuelos de ella, por lo que niño creció en un ámbito familiar. También dijo que se analizará la posibilidad de que el menor quede inserto en el núcleo familiar en el que creció, aunque sostuvo que el proceso de investigación y evaluación recién comienza, y que hasta tanto se resuelva la situación, el niño quedará en una residencia estatal. "Hay que entrevistar a la familia de la joven, saber si el padre del menor está presente y determinar cuáles son las causas que llevaron a esta mujer a tomar esta decisión" dijo Bartolomé.



Según dijo el funcionario, el niño aparentemente se encuentra bien cuidado y en buen estado de salud, aunque de todos modos recibirá atención médica para descartar cualquier trastorno.



Por su parte, la madre también recibirá atención médica. (Diario De Cuyo)