En un ritual macabro, ofrendaban mascotas y sospechan que las comían

Un matrimonio que habita uno de los barrios más viejos de la ciudad de Tartagal fue detenido días pasados tras la denuncia de sus vecinos por el maltrato a los que sometían a diversas mascotas, a las que luego, denunciaron, sacrificaban para comer su carne.



En ese orden se sucedían los hechos en la vivienda señalada del barrio Santa Rita, confirmó ayer una fuente de Tartagal.



La misma graficó que en la tarde del miércoles una comisión de Gendarmería llegó hasta el domicilio indicado por los vecinos como un lugar de sacrificios y ofrendas de animales para un supuesto culto pagano y familiar.



La sorpresa, según se informó, es que los gendarmes no hallaron elementos que vinculen a los moradores con delitos federales, pero sí se dieron con una postal de la crueldad sobre las mascotas.



Según la fuente, los vecinos se presentaron en las afueras del procedimiento, pero minutos más tarde el mismo quedó en jurisdicción de la Policía de la Provincia.



Sorpresivamente el fiscal actuante ordenó la detención del matrimonio y la puesta en custodia de los hijos de la pareja demorada.



A partir de allí surgieron un sinnúmero de hipótesis sobre los supuestos delitos que se estaban cometiendo en la morada denunciada.



Minutos más tarde llegó al lugar otro patrullero para trasladar a siete mascotas, en estado deplorable, hacia un centro de atención animal.



Una fuente barrial señaló que en una parrilla existente en el lugar había animales (mascotas) faenados cocinándose y que los mismos se tratarían de gatos y perros que habían sido sacrificados por la mañana, cuando los vecinos escucharon desgarradores lamentos (aullidos y maullidos) y alertaron finalmente a las fuerzas de seguridad.



La detención se produjo tras las reiteradas denuncias casi de todo el vecindario de Santa Rita.



Según medios de Tartagal, se trata de una familia que desde hacía varios años, de acuerdo al testimonio de los vecinos, maltrataban a sus animales: pegándoles, teniéndolos todo el tiempo encadenados a la intemperie con cadenas cortas que les impedían moverse o hacer sus necesidades. Los vecinos aseguraron que los utilizaban para realizar rituales satánicos, sacrificándolos luego para comer su carne.



"Los tenían sin los cuidados necesarios, torturándolos. Siempre escuchábamos los aullidos por las noches y que eran desgarradores", fueron los testimonios de la gente del barrio recogidos por los medios de comunicación de la ciudad norteña.



Como este tipo de violencia está penado por ley actuó la Fiscalía con jurisdicción.



Los ritos de sangre



Se supo que el sufrimiento de los animales rescatados terminó cuando el matrimonio fue detenido durante el allanamiento ordenado, según la fuente, por el juez federal Carlos Martínez Frugoni y realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en un domicilio de la ciudad norteña.



En este operativo incautaron seis perros y un gato, que se encontraban con evidentes signos de maltrato, aparentemente malnutridos y alojados en condiciones deplorables.



Los animales rescatados fueron controlados en ese mismo momento por un veterinario y llevados a un refugio.



Imaginación y folclore



Tras la noticia un sinnúmero de conjeturas comenzaron a tomar forma sobre lo hallado en el domicilio del barrio Santa Rita.



Una fuente confiable aseguró que el matrimonio comercializó durante todo el carnaval sándwiches y carne asada en un puesto de venta callejera en los corsos de esa ciudad norteña, y que la imaginación relacionó rápidamente ese emprendimiento con los animales rescatados y con los que ya habían sido cocinados.



Sí trascendió que los rituales y ofrendas de sangre animal eran comunes en ese domicilio, y que las denuncias sobre ese punto fueron muchas.



Una organización proteccionista de mascotas de esa ciudad actuó casi de inmediato y en su blog casi al mismo tiempo que la noticia tomaba forma y estado público puso en adopción a las mascotas rescatadas, las que se encuentran en rehabilitación.



Cerca de allí, un cráneo quemado



En la mañana de ayer personas que se dedican a buscar chatarra y residuos reciclables en un basural dentro de la zona del barrio de Santa Rita hallaron un cráneo humano semiquemado.

La calavera, completamente negra, se encontró junto con otros desperdicios que no presentaban esta coloración.

Los hombres que hallaron los restos humanos llamaron de inmediato a la policía local, que corroboró el hallazgo.

Con directivas de la fiscalía actuante, una hora después se presentó en el lugar el médico legal de policía, que dio fe de lo denunciado.

El forense oficial de Tartagal, Marvin Flores, confirmó que se trataba de un cráneo humano e instruyó a la policía para que rastrillen la zona del basural en busca de las piezas anatómicas faltantes.



En las noches, aullidos lastimeros



Los vecinos del barrio Santa Rita aseguraron que en las noches se sentían aullidos desgarradores.

Muchos de los habitantes de ese núcleo ya no sabían qué hacer, año tras año, soportando escuchar la crueldad con que eran tratados los animales.

Dijeron que fueron decenas los animales torturados que pasaron por esa vivienda.



Según una fuente barrial, ayer la casa del matrimonio estaba vacía, cerrada y en la puerta se veía un policía de custodia.

Se supo que los tres hijos menores de edad del matrimonio se encuentran en custodia con la hermana del dueño de casa.

Los animales rescatados fueron llevados a un refugio para darles contención, alimentación y medicamentos.



En Tartagal ayer se viralizaron videos cortos donde se ven efectivos de Gendarmería y también a policías que sacan a los animales en jaulas de transporte.

Una institución proteccionista subió a su blog el testimonio de uno de sus socios, quien afirma: "Cuando uno los quiere acariciar es lastimoso ver cómo lloran de terror, es como si temieran ser golpeados o torturados. Es desgarrador... una cosa es contarles y otra es verlos en vivo", relata.

Las versiones sobre la suerte corrida por los animales pasaron todos los límites de la razón y comenzaron a rozar mitológicas creencias muy enraizadas en la zona norte del país. Todo eso condimentado con el tiempo del carnaval, donde por unos días reinan otras fuerzas. (El Tribuno)