Por la sequía, tambero puso a la venta sus animales porque no puede alimentarlos

Un tambero de la zona de Tezano Pintos, un pequeño poblado rural ubicado sobre la vieja ruta 131 a Paraná, advirtió ante, sobre la "crítica" situación que atraviesa su actividad productiva ante la histórica sequía que azota a la región., confesó el productor tambero de Tezano Pintos, Carlos Llorenz. "No hemos podido hacer reservas para el invierno y lo poco que se puede hacer, lo están consumiendo los animales... Estamos esperando una buena lluvia para ver si se soluciona un poquito", indicó.. Esperamos a que en marzo, el tiempo se comporte un poquito mejor", animó. Pero el hombre con más de 60 años vividos en el campo, advirtió que todos los pronósticos de lluvia son desalentadores. "Me fallaron hasta las hormigas, porque hace unos días vi que los hormigueros estaban levantando mucho el nido, pensé que iba a llover pero fueron solo dos o tres milímetros. Hoy día no se sabe", indicó., coincidió uno de los hijos de Don Llorenz, Juan., remarcó.El tambo familiar cuenta con 90 vacas en ordeñe y alrededor de 40 vaquillas de reposición, pero al no contar con reservas para alimentarlas, debieron ponerlas a la venta.Es que según comentó Llorenz (h), hay pocas reservas de pasto, solo pudieron hacer 50 rollos de alfalfa siendo que antes producían 80; y los silos de sorgo tampoco están dando los rindes esperados.Padre e hijo confesaron anteque esperan un "crudo invierno"."Al no haber pasto, crecen yuyos como el duraznillo, y los animales comen esos rebrotes que son altamente tóxicos. En otros lugares, se van secando los arroyos y tajamares, las vaca entran ahí y quedan empantanadas", explicó Don Llorenz, al tiempo que según recordó, en más de en más de 60 años, no recuerda una sequía como esta.Cuando se le consultó al tambero por las causas que la histórica sequía, éste apuntó. "Muchos dicen que por los desmontes, porque el mismo ser humano está cambiando, pero antes también había pasado y ahora se nota mucho más porque el sol está quemando mucho más que antes".Los Llorenz apostan al tambo porque, según sus mismos dichos, es una actividad que viene desde sus abuelos. "Siempre quisimos tener más vacas para producir más pero hay tan poco pasto que hemos decidido vender algunos animales y lamentablemente, tampoco hay quién compre", se lamentó Juan.Es que según comentó, el precio que se les paga por el litro de leche "no compensa nada"., comparó.De acuerdo a lo que explicó, reciben 5.35 pesos siendo que los costos reproducción son de 7.50 pesos.Para el sector tambero,Finalmente, Don Llorenz solicitó por intermedio de, a los responsables de Vialidad provincial, que reparen la alcantarilla de un camino rural de Tezano Pintos, la que está cortada desde hace más de un año, para poder sacar la producción.