Designaron una "Directora de movilidad peatonal": Cuánto cobra por su función

El Ministerio de Transporte designó a la arquitecta María Isabel Figueras como directora de movilidad peatonal, un área que depende de la Dirección Nacional de Transporte no motorizado de la subsecretaría de movilidad urbana de la secretaría de planificación de transporte.El nombramiento de la nueva funcionaria fue publicado este jueves a través de la decisión administrativa 226/2018, publicada en el Boletín Oficial, y firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.Figueras, quien es empleada del Ministerio de Transporte desde marzo de 2017, dependerá a partir de hoy de la misma área sobre la cual se asienta la dirección de Movilidad en Bicicleta, blanco de críticas a mediados del año pasado cuando el Ministro de Transporte nombró para ocupar esa oficina a María Belén Cardasz. Tendrá un cargo transitorio por 180 días, Nivel B, grado 0, del escalafón público nacional.Fuentes oficiales informaron que su oficina no tendrá presupuesto ya que se trata de uno de los 42 cargos que serán recortados como parte del ajuste en la administración pública anunciado por el presidente Mauricio Macri. "El de hoy fue un paso administrativo necesario para la racionalización del Estado. Uno no puede eliminar algo que no existe. Fue necesaria la designación para su posterior eliminación", argumentaron.Existen 23 direcciones en el organigrama del Ministerio de Transporte, todas dependientes de la Secretaría de Planificación de Transporte, a cargo de Germán Bussi.La dirección de Movilidad Peatonal fue creada por el Ministerio de Transporte en 2016, pero su cargo estuvo vacante hasta hoy. Según la resolución que creó todo el escalafón inferior del ministerio que conduce Guillermo Dietrich, tiene siete funciones principales:Según la designación, Figueras cobrará una retribución equivalente al nivel B-0, función ejecutiva III. Hoy equivalen a 81.329,81 pesos de salario bruto, unos $67.500 de sueldo neto sin contar descuento de Ganancias. Fuente: (Infobae - ElDestape).-