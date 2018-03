Marzo comienza con altas temperaturas y sin pronósticos de lluvias importantes

La situación que atraviesa Entre Ríos y otras provincias que representan gran parte de la producción agrícola del país se agrava día a día debido a la ausencia de precipitaciones de relevancia. Y los pronósticos siguen siendo poco alentadores para el mes que hoy se inicia.Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos indicaron aque en algunas zonas entrerrianas si se toman los valores de precipitación acumulada entre noviembre y febrero, "están entre los más bajos de los últimos 90 años, lo cual da la pauta de una situación de emergencia y que puede llegar hasta de desastre".Es que, según las últimas previsiones, no hay anuncios de lluvias importantes al menos para las primeras jornadas de este mes. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica nubosidad variable hasta el domingo y un incremento de la temperatura, que podría llegar a los 33 grados en Paraná.En tanto, el sitio especializado The Weather Channel estima que podrían producirse algunas tormentas el sábado y lunes por la tarde, aunque las posibilidades de que se concreten son sólo del 50 y 40 por ciento, respectivamente.Para el resto de la primera quincena no prevé lluvias, lo cual haría que las pérdidas, estimadas en alrededor del 50% de la producción de soja en territorio entrerriano sean aún mayores.