Escuelas de Salta tendrán enseñanza religiosa fuera del horario escolar

Las escuelas públicas de Salta enseñarán religión fuera del horario escolar y de la currícula, anunció hoy la ministra de Educación provincial, Analía Berruezo, una decisión que llega luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la educación religiosa en los colegios estatales del distrito.



"Este año religión se va a dictar fuera del horario escolar", anunció Berruezo, y aclaró que si bien antes la materia estaba dentro del tiempo de clases "nunca fue promocional, por lo que no era necesario aprobarla para pasar de año".



La funcionaria detalló que "los padres deberán solicitar la educación religiosa para sus hijos, y serán los establecimientos, según la modalidad que tengan, los que deberán ofrecer una propuesta con la metodología del dictado".



Esa propuesta será institucional y las escuelas las comunicarán a los padres a partir del 5 de marzo, precisó la ministra Berruezo.



En diciembre de 2017 la Corte declaró la inconstitucionalidad el inciso "ñ" de la Ley de Educación de Salta, que establece la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, por considerar lo "discriminatorio" y violatorio del derecho a la intimidad de las familias.



Con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quitó además validez a la obligación de que los padres completen un formulario para exteriorizar la religión que profesan.



"Queríamos anunciarle a la comunidad que el fallo de la Corte Suprema, que en primera instancia parecía negativo y que prohibía la educación religiosa en las escuelas, leyéndolo con detenimiento nos dimos cuenta que fue positivo para los salteños", dijo hoy el presbítero Sergio Chauque, de la curia local.



La Corte, "en una mirada federal y respetuosa del camino de cada pueblo, decretó que la educación religiosa a los salteños les hace bien, es un plus, permite la diversidad y la pluralidad, el encuentro de personas que celebran su fe de distintas formas", explicó al señalar que el fallo "la garantizó porque así está en la Constitución" provincial.



"Como no puede ser promocional ni estar dentro de la currícula se va a dar fuera del horario escolar" y "según la modalidad de la escuela", indicó el presbítero y afirmó: "para nosotros es una buena noticia, porque todas las religiones se van a sentir respetadas".