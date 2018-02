Buscan a Sofía: Un amigo relató que se fue en un auto "con tres hombres"

A medida que transcurren las horas se conocen pormenores de la desaparición de la chica trans de 20 años. La Policía busca el Fiat 147 al que subió el sábado por la madrugada, ya que luego no se supo más de ella.Según relató Jorge, uno de los amigos de Sofía y quien compartía la vivienda en Goldaracena al 500, en el barrio Munilla de Gualeguaychú, "ella trabajaba en la calle y el viernes por la noche vino para acá a festejar mi cumpleaños. Alrededor de las 3 me dijo 'ya vuelvo, voy a hacer una salida'. Ella los esperó en la calle y al ratito apareció un Fiat 147 color crema con tres hombres. El que estaba como acompañante tenía una camiseta de Boca y se bajó para darle paso a ella para que se siente atrás y se fueron".Desde entonces no se sabe nada y sus amigos temen lo peor. Una de las personas que estaban en el domicilio junto a Jorge expresó que el hombre que atendió el teléfono a las 6 de la mañana era "un transa conocido", pero desconocen si estaba entre los hombres que pasaron a recogerla por la vivienda.