El colmo: fue alcoholizado a tramitar su carné de conducir

Un hombre fue alcoholizado a realizar el trámite para recuperar su carné de conducir que había extraviado. Los agentes de la Dirección General de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la municipalidad de Rosario, detectaron que había consumido alcohol previamente en el marco de la prueba de conducción que debía ejecutar. Ahora no podrá tramitar el permiso por un año.



De acuerdo a lo que confirmó el secretario Guillermo Turrin, un hombre de 36 años extravió su licencia de conducir clase D2, destinada a la conducción de vehículos de transporte de más de 8 pasajeros y con acoplados o casas rodantes. Hoy tenía turno para obtener su duplicado pero no logró llevar adelante la prueba exigida por normativa.



En consecuencia, se dispuso a probar con la clase B que le permite conducir automóviles y camionetas con acoplados de hasta 750 kilos o casa rodante. Los agentes intervinientes advirtieron que el hombre emanaba olor a alcohol y tenía dificultades en el habla. Entonces, dispusieron someterlo a test de alcoholemia y narcolemia.



El primero de los controles dio positivo en un nivel de 1.15 gramos, mientras que no se detectaron índices de consumo de estupefacientes.

A raíz de este resultado se determinó declarar al conductor no apto para tramitar permiso de ninguna clase.



"Aunque se trata de un caso límite y ocasional, nos brinda la oportunidad de renovar e insistir con la necesidad de disociar el alcohol al volante. Debemos erradicar esta conducta y hacer propia la de cuidarnos y cuidar la vida de los demás", sentenció Turrin.