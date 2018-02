Corrió con los ojos vendados para acompañar a su hijo disminuido visual

Foto 1/2 Foto 2/2

Javier Rodas Fernández, es un policía retirado de la ciudad de Rosario y es también papá de Julián, de 15 años, disminuido visual. Su inconveniente físico no le impidió hacer carrera en el deporte y actualmente entrena en el club Sport Club Cañadense. Uno de sus sueños era correr la maratón Sonder de Rosario y lo logró. Su padre no quiso perdérselo y decidió acompañarlo al trote, codo a codo, durante 4 kilómetros. Pero quiso hacerlo como lo hace Julián: sin ver. Es por eso que optó por cubrirse los ojos y "correr en el mismo sentido".



Para alcanzar la performance del chico, Fernández padre tuvo que entrenar y así, a modo de sorpresa, se largó a correr 4 kilómetros a la par de Julián. "Obtuvo el primer puesto y una invitación especial para participar de la quinta copa en diciembre de 2018 y para participar en los 1500 metros", contó el padre con suma satisfacción. "Julián es un joven de Cañada de Gómez egresado del Jardín "Estrella del Sur"... y vaya que tiene brillo propio".



"Es un luchador nato y tiene luz propia. ¿Cómo no acompañarlo y hacer saber que se puede?, que todos somos iguales y que necesitamos darnos cuenta que si no nos pasa, no pasa nada"; reflexionó.



Julián es muy joven pero su historia es nutrida de actividades. Hizo el secundario en el Colegio Florentino Ameghino de Cañada de Gómez. En 2016 el profesor de Educación Física, Hernán López, lo reconoce y le propone nadar en el Sport Club Cañadense. "Julián es un joven que tiene disminución visual desde nacimiento y le era difícil en aquel entonces ubicarse dentro del andarivel por el que se desplazaba. Luego de muchas horas de entrenamiento siempre acompañado por su profe, logró mejorar su técnica y adaptarse mejor", precisó el papá.



Tras superar "Santa Fe Juega", viajó a Mar del Plata en octubre de 2016 en representación de la provincia en los Juegos Nacionales Evita donde se coronó como Campeón Nacional en natación. Participó, además, en atletismo ganando la competencia de 80 metros obteniendo la medalla del primer premio. En diciembre, fue invitado por el campeón mundial de aguas abiertas, Guillermo Bertola, para que participe de la Tercera Copa Challenguer en el Dique Los Molinos, en provincia de Córdoba. El mismo Bertola lo acompañó en los primeros 300 metros y Julián logró su cometido. Por todo lo recorrido, fue reconocido por el Gobierno de la Provincia entre los 1000 personajes del año.



En 2017 Julián continuó entrenado y superando nuevos desafíos. En marzo participó en un encuentro de pedestrismo organizado por la Municipalidad de Cañada de Gómez asistiendo a los 4 kilómetros. Posteriormente, participó en los 10 kilómetros de Cañada de Gómez, prueba pedestre organizado por la empresa Pardo. Allí acompañado por "Pichón" finalizó dicha prueba bajando en 10 minutos su tiempo de entrenamiento.



Por decisión unánime de la Comisión Directiva del Sportivo, Julián fue elegido como abanderado del club 2017 en virtud de los logros obtenidos. Nuevamente, participó en los selectivos de Santa Fe Juega y en octubre se consagró, nuevamente, Campeón y Subcampeón Provincial en su categoría (25 metros crowl y espalda respectivamente). Dicha condición lo llevó a viajar a Resistencia para representar a la provincia en los Juegos Evita donde se consagró otra vez Campeón en su categoría.



El muchacho guardaba un deseo: participar en un triatlón aunque no contaba con la bicicleta adaptada. Pero no se quedó atrás y la consiguió. En octubre, acompañado por el ciclista Diego Velázquez, recorrió 20 kilómetros luego de nadar 700 metros en pileta. También recorrió junto a su profesor los 4 kilómetros de pedestrismo y así logró su cometido. (Rosario 3)