¿Pasajero fantasma?: El relato de un extraño hecho ocurrido en una ruta

Un video se viralizó este lunes con una historia que habría tenido lugar en el sur santafesino. Pedro Peirone, vecino de San José de la Esquina, contó al canal de su pueblo que subió a un joven que hacía dedo en Arteaga y misteriosamente el muchacho se esfumó de la camioneta al tiempo que dejó quemada la alfombra de goma del vehículo. El relato del hombre tuvo amplia repercusión en las redes sociales y se multiplicaron los comentarios de todo tipo sobre el tema.Peirone contó que subió a la camioneta al joven de unos 17 años en Arteaga. Dijo que el chico no le manifestó claramente dónde se bajaría y describió que tenía un uniforme similar al que usan los estudiantes de la escuela industrial.

Pedro es un vecino de San José de la Esquina que se dedica a realizar perforaciones y pozos. Según su relato, en un cruce de caminos entre Artega y San José de la Esquina comenzó a sentir olor a quemado y entonces bajó para ver qué pasaba. En ese momento perdió de vista a su misterioso compañero de viaje.Pedro aseveró que no lo vio bajar ni tampoco irse. Todo ocurrió cerca del camino de acceso al cementerio y de la residencia un sacerdote, el padre Nardi.Asombrado, Pedro relató que al subir a la camioneta encontró la alfombra de goma del lado del acompañante, derretida con la forma de los pies del pasajero. Con todos esos datos fue a la policía y radicó una denuncia."Lo levanté creyendo que era alguien que venía a rendir. Me dijo que era de Arteaga y no le pregunté el apellido. No sé qué miércoles traje arriba la camioneta", expresó Peirone.Intentado explicar los motivos por los cuales la alfombra de su Hilux quedó quemada, el hombre esbozó que habrá tenido "mucha irradiación en el calzado" y dejó "una marca para que sepa que alguien raro venía" viajando.En Facebook, donde el periodista de San José Video Cable compartió el video, los usuarios se dividieron entre los que lo tomaron a broma y los que se preocuparon por el misterioso fenómeno. (Rosario 3)