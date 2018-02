El debate por el tema del aborto en Paraná

El Arzobispado considera que "en Paraná no se ve como positivo"

Desde la Facultad de Trabajo Social consideran que "el aborto debe ser un derecho"

Luego del masivo "pañuelazo" del lunes pasado, el Gobierno tomó la decisión de dar un paso adelante para que el aborto llegue al Congreso en medio de un fuerte debate, donde algunos artífices de la política ya brindaron su punto de vista.En ese marco, reunidos en San Miguel, provincia de Buenos Aires, la Junta Nacional de Pastoral Familiar, conformada por los delegados regionales y diocesanos, por los presidentes de movimientos de familia de alcance nacional y los respectivos asesores eclesiásticos, se mostró "convencida de que los argentinos somos capaces de salvar y cuidar toda vida humana que atraviesa períodos de vulnerabilidad y angustia".Además, expresaron su "alegría por el don de vida humana y, muy especialmente, por la vida concebida y gestada con amor en la familia".En ese sentido,dialogó con Cristian Torres, Rector del Seminario Arquidiocesano, quien manifestó que "como creyente, pero también como ciudadano del país,. Esta es una situación difícil porque entran en juego factores sociales, económicos, culturales, políticos. No se puede dar una respuesta simplista".. Cuando era estudiante y se hablaba de la doctrina social de la Iglesia se nos dijo que cuando uno habla de salario digno no tiene que ver solo con tener para comer, sino con tener todo lo que uno necesita para poder crecer en todas sus dimensiones. Por ello, cuando hablamos de vida, no nos referimos a la vida que uno puede ver en una persona que está sana, sino que hay que pensar en aquellos que tienen algún tipo de limitación o aquellas que están en el seno de sus mamás.".. Ahí es donde la respuesta social debe ser más eficaz. Hay movimientos como Grávida, que trabajan en los barrios tratando de sostener a estas mujeres que viven la situación sobre todo de abuso o maltrato. Muchas veces eso las lleva a tomar decisiones y después sufren".e intentar como sociedad, con los recursos privados y públicos, poder defenderla", finalizó.Morela López Leites, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, indicó aque "adherimos al proyecto de ley del aborto, un tema en el cual estamos formadas. En Argentina hay muchos abortos clandestinos, con lo cual ni siquiera se está cumpliendo con el aborto no punible en caso de violación, cuando corre riesgo la vida de la madre".Remarcó que entienden al aborto "".. Estamos muy contentas de que se pueda debatir. Esto es gracias a las luchas de las compañeras que año a año van organizándose para seguir con esta campaña".Finalmente, Aldana Rosset, futura consejera directiva, dijo que ". Que se lleve a discutir al Congreso".