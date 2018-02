Caso Camila: El perverso método del acusado para contactar a nenas en Facebook

Policiales Terrible asesinato de una niña generó conmoción en localidad bonaerense

Perfiles en las redes

El caso

Asesinada en el baño

José Carlos Varela tiene 40 años y está detenido por violar y estrangular con un cable de Camila Borda (11) ayer en Junín. El hombre era el cuidador de una casa en una quinta de la zona.Varela tiene abiertos tres perfiles en la red social Facebook, en los que publicó mayormente fotos de niñas y niños y una lista de más de 1.600 contactos formada por numerosas jóvenes y adolescentes.En todos sus perfiles, el acusado del crimen aparece con su nombre completo, aunque con distintas fotos y descripciones: en uno hay una foto de su cara junto a un perro, en oto con a un grupo de hombres en una cancha de fútbol y en el tercero una suya tomando mate.Además, en todos los muros tiene publicadas fotos de niñas y niños, entre ellas la de una nena pequeña dormida con un cigarrillo en la boca.Tras ser identificado como el principal sospechoso del asesinato de Camila, los tres perfiles comenzaron a recibir una catarata de comentarios de distintos usuarios, que lo insultan yexpresan su bronca por lo sucedido con la niña.Fuentes policiales informaron que todo comenzó ayer al mediodía cuando Camila Borda (11), salió de su casa a bordo en una bicicleta para efectuar una compra en un negocio cercano.Dado que la niña no regresó, su madre concurrió a la comisaría 1ra. de Junín a las 15.45 para realizar la denuncia por averiguación de paradero.Según las fuentes, el personal policial montó un operativo en la zona para ubicar a Camila y se entrevistó con el cuidador de una quinta situada en Arias 1559, en el barrio Ricardo Rojas.A ese lugar, ubicado a pocos metros de la casa de la víctima, la Policía llegó luego de que un vecino avisó que había una bicicleta similar a la de ella.Los policías notaron que este hombre, identificado como José Carlos Varela (40), estaba nervioso y al registrar el inmueble no quería permitir que entren al baño de la planta alta aduciendo que estaba mojado.No obstante, los efectivos ingresaron y hallaron a la niña muerta en el bañera con una bolsa de nailon en la cabeza y con signos de haber sido estrangulada, agregaron las fuentes.Policía Científica realizó desde el hallazgo del cadáver los peritajes correspondientes en busca de rastros que permitan esclarecer el hecho.Según la autopsia, Camila fue violada y luego estrangulada con un cable, informaron hoy fuentes judiciales.La Fiscalía General de Junín indicó en un comunicado que "el informe preliminar" de la autopsia revela que "la muerte de la víctima, de once años de edad, ha sido tras un paro cardiocirculatorio traumático secundario a asfixia mecánica tras estrangulación por lazo".Los forenses del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte también constataron "lesiones a nivel de ano y vagina, compatibles con un abuso sexual".