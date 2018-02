Descubren "molécula clave" que puede proteger al cerebro de la depresión

Investigadores de la Universidad de Edimburgo, Escocia, identificaron una "molécula clave" que puede "proteger al cerebro de la depresión", según informó la institución.



Según los científicos, el descubrimiento sobre los cambios que la molécula "eIF4E" produce en el cerebro de pacientes que padecen depresión "podría ayudar a desarrollar tratamientos más efectivos".



Asimismo, el estudio muestra por qué algunos antidepresivos no funcionan en algunas personas.

"La investigación revela que la molécula eIF4E es un proceso celular clave en la regulación de la síntesis de proteínas en el cerebro".



Durante el experimento se estudiaron ratones que habían sido criados con "dificultades" para activar esa molécula: "Los animales mostraron signos de depresión, incluidos niveles reducidos de la hormona serotonina, sello distintivo de la enfermedad", señalaron.



También mostraron cambios de comportamiento, como desinterés por los alimentos, y al ser tratados con un antidepresivo comúnmente recetado, como la fluoxetina, no se obtuvieron resultados.



"Eso sugiere que la activación de la molécula eIF4E es necesaria para los efectos antidepresivos beneficiosos de la fluoxetina, que pertenece a una categoría de medicamentos llamados 'inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina'", detallaron los investigadores.



Señalaron asimismo que los hallazgos, publicados en el Journal of Neuroscience, "podrían ayudar a desarrollar nuevos medicamentos para la depresión", que afecta a aproximadamente una de cada cuatro personas en el Reino Unido.