Son pilotos profesionales los que protagonizaron un choque fatal en Ruta 6

Qué fue lo que pasó

Demorado por la policía

Piloto del TC

Los hermanos Juan Bautista y Franco de Benedictis, pilotos de diferentes categorías del Top Race, protagonizaron un accidente fatal en la ruta provincial N°6 cuando volvían de participar en la primera carrera de la temporada en Paraná.Los De Benedictis manejaban una camioneta Fiat Toro que impactó desde atrás a una Renault Kangoo que tripulaba un hombre de 56 años, quien murió, mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.El choque se desarrolló en el kilómetro 222 de la ruta provincial N°6, a la altura de la localidad entrerriana de General Galarza, de donde sería oriunda la víctima fatal."Venía manejando Franco ayer de regreso de la carrera. Yo venía con el asiento reclinado durmiendo y me desperté con el impacto", relató Juan Bautista al medio especializadoSegún explicó, el accidente se desarrolló a raíz de una mala maniobra de la Kangoo a la salida de una banquina: "Por lo que me cuenta Franco, fue porque después de una loma una camioneta Kangoo salió despacio de la banquina y no tuvo tiempo de esquivarla".El accidente ocurrió en la tarde del domingo. La Policía, que se acercó al lugar pocos minutos después de desarrollarse el suceso, secuestró a los dos vehículos y demoró durante toda la noche en la comisaría a Franco De Benedictis, quien manejaba el auto al momento de la colisión."Por suerte estamos bien los dos. Estamos con mis viejos por volver a Buenos Aires", señaló Juan luego de atender las obligaciones legales del caso.Cabe destacar que el fin de semana los hermanos participaron en diferentes categorías: Juan Bautista finalizó 12° en la Top Race y Franco se ubicó 6° en el Top Race Series.En las últimas semanas, Juan Bautista (31 años) se transformó en noticia al haber sido elegido por Mauro Giallombardo para pilotear el vehículo que preparó su equipo de cara a una nueva temporada del Turismo Carretera: debutó en Viedma el fin de semana pasado y quedó ubicado en el 9° puesto.Giallombardo es el piloto nacido en Quilmes que en agosto del año pasado protagonizó un duro accidente en la ruta 40, a la altura de Villa La Angostura-Bariloche. La Rana comandaba una Volkswagen Suran que chocó contra un colectivo y generó graves consecuencias para los cuatro tripulantes del vehículo.