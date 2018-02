Obras en la Ruta 168: brindan recomendaciones para evitar accidentes

Evitar en lo posible circular en hora pico, transitar a 20 kilómetros por hora en la zona de obra, guardar distancia con el vehículo que circula adelante, respetar las indicaciones de los inspectores, y no distraerse con el uso del celular, son algunas de los consejos a tener en cuenta a la hora de ingresar o salir de la ciudad de Santa Fe por la Ruta 168.



En tal sentido, se ha dispuesto la presencia de inspectores de manera permanente para ordenar el tránsito, y además se realizan operativos especiales, como la implementación de un tercer carril de acceso, cuando el flujo vehicular es mayor.



De todas formas, y fundamentalmente los fines de semana, se ha notado un incremento de los choques por alcance, es decir, cuando un vehículo embiste a otro que circula en el mismo sentido, provocando un mayor congestionamiento de tránsito. Por ese motivo, se recuerdan algunas recomendaciones a tener en cuenta para facilitar la circulación y evitar inconvenientes. Se trata por otra parte de una serie de recomendaciones aplicables a la circulación en cualquier tipo de vía.



Un informe del Centro de Seguridad y Experimentación Vial (Cesvi) -una empresa dedicada a la investigación, experimentación y análisis de la seguridad vial y automotriz-, establece que una correcta distancia de seguimiento es fundamental para evitar los choques por alcance, que están entre las primeras causas de los siniestros de tránsito.



En los choques en cadena siempre se observa que los impactos se generan porque los rodados circulan a una corta distancia entre ellos, no permitiendo tener el tiempo necesario para frenar o maniobrar.



Cinco segundos

Como resultado del análisis de estos siniestros Cesvi sugiere que en rutas y autopistas se mantenga una distancia mínima con el vehículo precedente de cinco segundos. Una forma para calcular la distancia de seguimiento óptima es utilizar el método de la referencia fija.



El informe sugiere que al transitar detrás de otro vehículo se elija un punto de referencia fijo, como un cartel o un puente, y se cuente desde 1101 hasta 1105 (se eligen estas cifras porque al decirlas se demora un segundo). Al llegar al número 1105 nuestro vehículo debería estar pasando por el punto de referencia elegido.



Con este sistema se logra aumentar el campo visual y tener mayor capacidad de maniobra. Asimismo, en caso de tener que realizar un sobrepaso, los cinco segundos permiten crear un espacio extra para acelerar, con el beneficio de estar un tiempo menor invadiendo el carril contrario.



Ahora bien, en caso de un embotellamiento, cuando no es posible mantener los cinco segundos de distancia, otra de las propuestas que brinda el estudio es mirar el vehículo que está dos autos por delante para poder anticiparse a la situación de riesgo y realizar una maniobra defensiva.



Recomendaciones para la zona de obra:



- Entre Ruta 1 y la zona de obra: máxima de 60 km/h. Circular sin superar la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, establecida para la RN168 en el tramo que va desde la Ruta Provincial 1 y el ingreso a la zona de obra.



- En zona de obra: máxima de 20 km/h. Respetar la velocidad máxima establecida para la zona de obra, comprendida entre el centro universitario de El Pozo y el ingreso al Puente Oroño.



- Mantener distancia de frenado. Al circular en caravana por RN168 a 30 km/h, dejar una distancia equivalente a dos vehículos delante y detrás del que circulamos.



-Respetar las indicaciones de los inspectores.



- Evitar el cambio constante de carril para sobrepaso de vehículos.



-Mantener la atención en la ruta, y no distraerse con dispositivos electrónicos como el celular.



-Circular siempre con las luces bajas encendidas.



-Utilizar balizas en caso de encontrarse detenido.



-No conducir si ha bebido.



-No circular ni efectuar adelantamientos por banquina.



-No distraerse al conducir.



-Usar cinturón de seguridad.



-Los menores deberán ir en asientos traseros y sentados correctamente en sus sillas de seguridad.



-Uso de casco obligatorio en motociclistas.



-No circular dentro de la zona de obra demarcada y señalizada con motos.





Horas pico

Por otra parte, vale recordar que, en la medida de lo posible, conviene evitar circular por la Ruta 168 en los horarios pico. Un relevamiento de la municipalidad de Santa Fe estableció el tiempo de demora en la circulación en el tramo Ruta 1 a Bulevar o Avenida Alem durante los fines de semana:



- 18 a 19 hs.: 15 minutos.



- 19 a 20 hs.: 25 minutos.



- 20 a 21 hs.: 35 minutos.



- 21 a 22 hs.: 40 minutos.



- 22 a 23 hs.: 20 minutos. (El Litoral)