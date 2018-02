Dura lucha de una familia que enfrenta con amor una "enfermedad inusual"

El tumor era maligno. Se llama rabdomiosarcoma y es un caso muy poco frecuente.

Victoria Gaitán y Martín Curletto tienen cuatro hijos: Agostina, Santino, Valentino y Martina. Viven en el centro de Rosario. Hasta el diagnóstico del niño, la mujer trabajaba en un negocio de electrodomésticos. Su marido es ferroviario., explicaron los papás de Santino, según indica"La cirugía fue un viernes. El martes nos llamó el médico. Nos pidió que lo fuéramos a ver pero sin Santino. Jamás nos imaginamos lo que íbamos a escuchar". Las noticias no fueron buenas."El tratamiento de su hijo debe empezar lo antes posible", sentenció el médico a estos padres que esa misma noche viajaron con el pequeño a Buenos Aires ya que decidieron que lo atendieran"Nunca pensé que podía pasar esto", repite Victoria. "En mi familia nadie tiene una enfermedad complicada, ni ningún problema de salud", continúa.En el hospital porteño lo derivaron a una oncóloga que atiende "casos raros" y que forma parte de un equipo de especialistas. "Lo de Santino no se puede operar. Pudimos recurrir a la quimioterapia, a la que se sometió ya durante dos años, y a radioterapia, ahora no se le puede hacer más", explica Martín.

Un signo del rabdomiosarcoma infantil es una masa o inflamación que crece cada vez más

Reorganizar la vida de la familia

Puntos importantes sobre la enfermedad

Pero más allá de los movimientos relacionados con las terapias y las consultas médicas lo que esta familia debió encarar fue un nuevo armado, un nuevo esquema del día a día que en nada se parecía a lo que tenían hasta no hace tanto tiempo. Una completa reorganización en la que abuelos y amigos se volvieron aliados imprescindibles.Esta nueva vida, o esta vida que ahora tiene esta forma, provocó un desequilibrio en la economía de la familia de seis miembros. Victoria tuvo que dejar de trabajar y los gastos aumentaron. Por eso tuvieron que pensar qué otras cosas hacer. Sacaron algunos créditos y se endeudaron. Y tampoco fue suficiente. "Me da mucha vergüenza, pero tuvimos que salir a pedir", confiesa Victoria.Pedir ayuda, pedir respaldo, no es nada fácil. La respuesta vino en forma de eventos, choripaneadas, torneos deportivos, encuentros y rifas que los amigos organizaron con disposición y amor. "Mucha gente nos ayudó y la verdad es que pudimos salir adelante, pero cuando Santino fue más grande no quisimos exponerlo tanto, entonces decidimos no hacer más eventos multitudinarios. Ahí surgió la idea de cocinar", recuerda Martín."Cuando tuvimos que pagar la radioterapia de Santino saqué fuerzas y emprendí una actividad que nunca se me había ocurrido antes", reconoce la mujer, que hasta ese momento no había tenido que pasar una situación económica delicada."Se nos ocurrió que la mejor forma de poder seguir cuidando a Santino, y a la vez trabajar para juntar dinero, era cocinar en casa. Así comenzamos", relatan los Curletto.Actualmente tienen una página en Facebook que se llama"Ahora quiere hacer todo, no quiere perderse ninguna oportunidad. Disfruta de cada momento. Nosotros aprendemos con él, al igual que sus hermanos", comentan.