Tristeza: La bisabuela de 83 años no podrá llegar a la cima del Aconcagua

En el cuarto día de expedición de Summit Aconcagua, antes de desayunar, el grupo se enteró que el Parque Provincial Aconcagua había prohibido que Elisa Forti continuara el trekking hacia Plaza de Mulas, donde estaban todos. Ella había quedado aclimatándose unos días más en el campamento de Confluencia.El médico del Parque consideró que podría ser peligroso para la salud de Elisa Sampietro de Forti, de 83 años, que continuara ascendiendo, por lo que emitió una orden por escrito para que ella, su nieto y el guía que la acompañaba se dirigieran caminando a la entrada del Parque (Localidad de Horones).Muchos lloraron tras darse cuenta de que no volverían a estar con Elisa durante la expedición. A lo largo de ocho meses de entrenamiento y reuniones, a las que Sampietro siempre asistió puntualmente, logró generar un vínculo especial con todos. "Era la madre y abuela de varios, y una excelente compañera y amiga", cuentan. Elisa y su nieto están en perfecto estado de salud, ya en su casa. El chat interno de los participantes se llenó de saludos para ella."Elisa te quiero, no sabés cómo te extraño", le dijo Pinky Zuberbuhler su compañera de cuarto y nutricionista de la expedición. "Elisa, seguís siendo nuestra luz, nuestra inspiración! Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Te quiero" , le dedicó Pablo Giesenow. Ezequiel Baraja fue el encargado de resumir: "Elisa es una grosa, ahora que disfrute lo vivido".Luego de un abundante desayuno, todos volvieron a sus carpas para descansar de la intensa jornada que habían tenido el día anterior.El equipo en general está bien de salud (por la tarde todos aprobar el control médico obligatorio de las autoridades del Parque), aunque con bastante cansancio físico.Por la noche, luego de cenar, hubo más lágrimas. Reunidos en la carpa comedor, los participantes fueron sorprendidos con un video de saludos de sus familiares y amigos.Todos están muy sorprendidos con la cantidad de comida que come Paula Pareto. "De acuerdo a los libros de montaña, el apetito decrece sustancialmente a medida que se asciende; al parecer, la Peque es la excepción que confirma la regla", explicó Ulises Corvalán, guía de la expedición.Se espera que hoy una parte del grupo realice el trekking al cerro Bonete, un ascenso de aclimatación a 5000 metros de altura que brinda una espectacular vista de la Pared Oeste del Aconcagua. Silvio Velo, Pablo Giesenow, Peter Czanyo y Julián Weich prefirieron quedarse descansando un día más en el campamento.